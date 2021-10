López Miras considera que el cierre del Cercanías "es un ataque directo" del Gobierno de Sánchez a la Región de Murcia

El presidente del PPRM mantiene una reunión con los alcaldes, portavoces y concejales del PP de los municipios afectados

LORCA (MURCIA), 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPRM, Fernando López Miras, ha criticado que "el cierre del tren de Cercanías es un ataque directo del Gobierno de Sánchez a la Región de Murcia".

Así de contundente ha reaccionado López Miras durante la reunión que ha mantenido esta mañana en Lorca con todos los alcaldes, portavoces y concejales del PP de los municipios afectados por el corte de cercanías y representantes institucionales del municipio vecino de Pulpí, "a cuyos vecinos, el presidente de España ha dejado tirados, hasta 2025 como mínimo".

López Miras ha subrayado que "se trata de una decisión política, unilateral, sin consenso, que no era necesaria porque había un proyecto que permitía hacer las obras sin paralizar por completo el servicio", punto en el que ha añadido que "para colmo, desde el Ejecutivo de Sánchez intenta compensar esta chapuza con unos autobuses que tienen unos horarios imposibles, que siempre llegan tarde y, por si fuera poco, dejan sin servicio a los viajeros con movilidad reducida".

Asimismo, el presidente del PPRM ha explicado que "esta decisión conllevará que la Región tenga menos competitividad, pérdida de inversiones, resentimiento del turismo y pérdida de cohesión social y territorial de los municipios de la comunidad".

Además, ha señalado, "hará que muchos de los pasajeros, 1,2 millones de usuarios al año, utilicen el coche y saturen una ya más que colapsada autovía A-7, incrementando, con ello, la contaminación, cuando los Gobiernos estamos apostando por el respeto al medioambiente, por los transportes sostenibles y por reducir las emisiones".

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia ha recriminado que "no podemos ser la única isla ferroviaria de toda España" y ha puntualizado que "en Extremadura y en la Comunidad Valenciana están haciendo obras muy similares donde sí son compatibles con el mantenimiento del servicio, sin dejar a sus ciudadanos sin ferrocarril".

Con todo, López Miras se ha mostrado preocupado con el mantenimiento de la línea Águilas-Lorca porque "es posible que el Ministerio pueda justificar de alguna manera que esta conexión no pueda restablecerse".

Asimismo, López Miras ha denunciado "la falta de respeto y de lealtad institucional del Gobierno central" porque, tal y como ha explicado, "el pasado 16 de septiembre, enviamos una carta urgente a la ministra de Transportes, a petición de la Plataforma del Ferrocarril de la Región de Murcia y, a día de hoy, seguimos sin respuesta".

Al respecto, el presidente del PPRM ha calificado la actuación de "inadmisible, intolerante e inconcebible porque no está respondiendo a los ciudadanos de la Región de Murcia". En lugar de eso, tal y como ha remarcado López Miras, "han levantado las vías para que no pueda haber solución alternativa, pero no hay maquinaria para empezar la obra con la misma urgencia".

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, ha denunciado que "para la ciudad de Lorca, este cierre, supone una catástrofe económica". Para Gil, "es una canallada el hecho de levantar 50 metros de vía" porque "esto evita que se puedan dar soluciones alternativas".

Además, ha destacado que "esta tropelía se ha llevado a cabo con la complicidad de los alcaldes socialistas de los municipios de la línea", a lo que ha puesto el ejemplo del alcalde de Lorca que "no ha levantado la más mínima voz en contra de este atropello, ni ha asistido a las manifestaciones y solo ha levantado tímidamente el dedo en las mociones presentadas por el PP".