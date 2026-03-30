López Miras destaca la restauración del paso del Cristo del Perdón, que luce "en su esplendor" para este Lunes Santo

MURCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha asistido este lunes en la iglesia de San Antolín de Murcia al tradicional besapié del Santísimo Cristo del Perdón, como preludio de la procesión que cada Lunes Santo parte desde dicho templo y recorre las calles de la capital.

López Miras ha puesto en valor que este año se podrá contemplar "en todo su esplendor" el paso del Cristo del Perdón, ya que las imágenes secundarias del mismo "han sido recientemente rehabilitadas por el Centro de Restauración de la Región de Murcia", según ha informado la Comunidad

La intervención de la Comunidad en las imágenes de María Magdalena, la Dolorosa y San Juan ha frenado los deterioros generados como consecuencia del uso procesional, ha recuperado la lectura estética original y ha reforzado su estabilidad estructural.

"La del Lunes Santo es una procesión en la que se siente perfectamente la pasión y la identidad de Murcia y de toda una Región. Es una identidad también huertana, desde un barrio tan castizo como el de San Antolín", ha subrayado el máximo responsable autonómico.

López Miras también ha tenido palabras para Diego Avilés, presidente de la Cofradía del Cristo del Perdón de Murcia, que pone fin a una larga etapa al frente de la misma: "Diego lleva 40 años dando parte de su vida por una pasión que nos une: la Semana Santa de Murcia y el Santísimo Cristo del Perdón. Gracias, Diego, por todo lo que has hecho".