López Miras espera que Sánchez "desautorice" a Ribera y reactive el puerto de El Gorguel

YECLA (MURCIA), 28 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, espera que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, aproveche su visita el próximo viernes a Los Alcázares para "desautorizar" a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, y "reactivar" el proyecto de construcción del puerto de El Gorguel, en Cartagena.

López Miras, que ha afeado al presidente del Gobierno central que solo visite el Mar Menor "durante las campañas electorales", en este caso por los comicios europeos, ha indicado que espera que Sánchez "desautorice" a Ribera durante su visita por dar "carpetazo" al proyecto de El Gorguel, y que, al mismo tiempo, "vuelva a buscar la forma de reactivar" el puerto, tumbado por el Miteco.

En declaraciones a los medios de comunicación durante un acto en Yecla, el presidente de la Comunidad ha puesto en valor "un proyecto tan importante para la Región de Murcia como es el del puerto de El Gorguel, con la generación de miles de oportunidades y de puestos de empleo que eso supone".

Preguntado sobre si espera poder reunirse con Sánchez para abordar la reactivación del proyecto, López Miras ha indicado que no ha recibido respuesta, aunque "ojalá se pudiera dar" ese encuentro, si bien ha advertido de que el presidente del Ejecutivo de la Nación está "acostumbrado a venir a la Región solo a hacer campaña electoral y no a preocuparse ni ocuparse de los asuntos importantes de los murcianos".

"NO HAY NINGÚN VETO" EN EL CONSEJO DE GOBIERNO

López Miras también se ha referido a las declaraciones del consejero de Fomento e Infraestructuras de VOX, José Manuel Pancorbo, quien ha acusado al PP de "vetar" una iniciativa en el Consejo de Gobierno del pasado jueves para instar al Gobierno central a que declare el proyecto de construcción de una dársena en El Gorguel, en Cartagena, como "puerto de interés nacional".

Aunque ha indicado que no ha escuchado las declaraciones de Pancorbo, el presidente de la Comunidad ha insistido en que "no hay absolutamente ningún veto a ninguna cuestión y, sobre todo, y lo más importante, dentro del Gobierno de la Región de Murcia no hay dos partidos, solo hay un partido, que es el de los ciudadanos de la Región de Murcia".

A su juicio, "si alguien entiende que en el Gobierno hay una parte de un partido y otra parte de otro está profundamente equivocado en su responsabilidad de cómo ejercer la confianza que nos han dado los ciudadanos de la Región de Murcia".

En referencia a la propuesta que VOX llevó la pasada semana a una reunión de la Comisión de Secretarios, López Miras ha sostenido que "los servicios jurídicos informaron de que no existía la figura de declaración de interés nacional" y que, por lo tanto, "tenía que presentarse con el rigor y la adecuación jurídica que requiere cualquier tipo de asunto que pase por el Consejo de Gobierno".

PRIMER AÑO DESDE LAS ELECCIONES

En relación al primer año de su Gobierno durante la actual legislatura, López Miras ha señalado que el resultado está "a la vista de todos" y demuestra que el Ejecutivo regional está "basado en el diálogo y en la búsqueda de consensos".

"Después de un año hay un gobierno fiable en la Región de Murcia, hay un gobierno que funciona y hay un gobierno estable", ha subrayado López Miras, que ha destacado que, además, su Ejecutivo "ha conseguido aprobar los presupuestos para la Región de Murcia".

Así, ha defendido que su "ha llegado a acuerdos tan importantes como el plan de financiación plurianual de las universidades de la región de Murcia" y "ha conseguido llegar a acuerdos con sindicatos y con empresarios como, por ejemplo, para la estrategia de salud laboral".

Además, se trata de un gobierno que "ha bajado impuestos" y que "ha aumentado el presupuesto para sanidad, para educación, para políticas sociales", al tiempo que ha puesto en marcha un plan de Juventud", ha comentado López Miras

Asimismo, ha destacado que su gobierno "ha aprobado en un momento tan difícil ayudas directas para los agricultores".

Frente a su gobierno, López Miras ha hablado del Ejecutivo nacional, "el del Partido Socialista, el de Pedro Sánchez", que ha definido como "inestable, frágil, solo tiene apoyo para aprobar una ley, una ley redactada por un prófugo de la justicia, por Puigdemont, que es la ley de amnistía".

"Un gobierno que solo tiene apoyo para aprobar la ley de amnistía, que ha renunciado a presentar los Presupuestos Generales del Estado y que ha retirado la ley del suelo. Un gobierno que, más allá de ser inestable, de no tener apoyo más que para la ley de amnistía, está haciendo una total dejación de funciones con las cuestiones importantes que afectan a la Región de Murcia; podríamos hablar del trasvase Tajo-Segura, con sus ataques y sus recortes permanentes o el proyecto de El Gorguel, que le han dado carpetazo de forma unilateral", ha enfatizado López Miras.