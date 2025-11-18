López Miras insiste en que "no hay lista de espera en el cribado de cáncer de mama"

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha afirmado que los datos oficiales muestran que "no hay lista de espera en el cribado de cáncer de mama".

López Miras, que ha valorado los datos oficiales y de la Consejería, ha afirmado, al hilo, que "para el resto de mamografías que se solicitan desde atención especializada, la media de la lista de espera es de 19 días, cuando la norma establece que debe estar por debajo de 30".

Así se ha pronunciado tras ser preguntado por el comunicado de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (ADSP-RM), que tras revisar los datos existentes y entrevistado a informadores clave para elaborar un informe del que se desprende, considera que el programa de cribado de cáncer de mama "funciona adecuadamente, aunque con áreas de mejora fundamentalmente en los tiempos de respuesta y en la necesidad de incorporar nuevos indicadores de calidad y seguridad".