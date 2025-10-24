López Miras y Jaime de los Santos arropan el nombramiento de Patricia Martínez como coordinadora de NNGG

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, en la Junta Directiva Regional de Nuevas Generaciones - PPRM

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el vicesecretario de Educación e Igualdad del partido, Jaime de los Santos, participaron este jueves en la Junta Directiva Regional de Nuevas Generaciones (NNGG) Región de Murcia, en la que Patricia Martínez Copete fue nombrada coordinadora de la organización juvenil.

Con este nombramiento, NNGG, con Antonio Landáburu al frente, "renueva su ilusión y compromiso por seguir trabajando al lado de los jóvenes, impulsando iniciativas que les permitan crecer, participar y aportar su talento al desarrollo de la Región", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

En la Junta Directiva, Nuevas Generaciones puso en valor las medidas del Gobierno de Fernando López Miras en materia de vivienda y educación. "Se trata de escuchar a los jóvenes, proponer soluciones y unir esfuerzos desde las administraciones para construir una Región con futuro y no poner obstáculos como hace el Gobierno de Pedro Sánchez", señalaron.

Asimismo, afirmaron que, "de la mano de Jaime de los Santos, NNGG Región de Murcia ha iniciado un amplio programa de formación sobre política y liderazgo juvenil, con el objetivo de preparar a los jóvenes para afrontar los retos del futuro desde la responsabilidad y el compromiso social".