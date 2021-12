López Miras y Mazón cierran filas en defensa del trasvase Tajo-Segura y contra la reforma del SFA del Gobierno central

Los presidentes del PP de la Región, Fernando López Miras y Carlos Mazón, reunidos en la sede del PP de Murcia - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

MURCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes del PP en la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, Fernando López Miras y Carlos Mazón, respectivamente, han mantenido este jueves un encuentro en la que han vuelto a cerrar filas a favor del trasvase Tajo-Segura y en contra de la reforma del sistema de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo central.

Sendos dirigentes 'populares' se han reunido en Murcia para abordar cuestiones comunes a ambos territorios y defender una misma estrategia en materia hídrica, que pasa por impedir "la hoja de ruta" del presidente, Pedro Sánchez, que es, según han dicho, "el cierre del Tajo-Segura".

En este sentido, han coincidido en defender el papel de la agricultura del Levante para el conjunto del país y su contribución a través del trasvase, así como en luchar, como "comunidades hermanas", para que "no se recorte ni un solo litro" del agua que llega a los campos murcianos y valencianos.

López Miras ha recordado que el próximo 22 de diciembre finalizará el plazo de alegaciones al Plan de Cuenca del Tajo y, al respecto, ha manifestado su deseo de que Sánchez y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no tengan para ese día "una sorpresa preparada" relacionada con el suministro de agua por el trasvase.

"Vamos a hacer fuerza desde el PP, vamos trabajar de forma conjunta y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que el futuro de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana a través del Tajo-Segura siga siendo próspero, y eso pasa por que no se recorte ni un solo litro, que es lo que quiere hacer el PSOE", ha dicho el presidente de la Región de Murcia.

Mazón ha avanzado que uno de los asuntos abordados en este encuentro ha sido la estrategia jurídica conjunta para evitar cualquier recorte en el trasvase, al tiempo que ha reclamado "el agua que nos merecemos" como un derecho, y no "como un pataleta" para "quitar" este recurso a nadie.

Al hilo, ha insistido en que su partido, el PP, defiende "en todas las partes de España", incluida Castilla-La Mancha, un mismo discurso en materia hídrica, marcado en todo momento por el rechazo a la "salvajada" que supone, a su juicio, el cambio de las normas de explotación del trasvase propuesto por el Ejecutivo de la Nación.

DOS CCAA "MALTRATADAS" POR EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Tanto López Miras como Mazón han hecho frente común en contra de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica del Gobierno central, al considerar que "trata a los españoles de manera desigual", estableciendo grupos "de primera y segunda", y sitúa a la Región de Murcia y a la Comunidad Valenciana como las dos autonomías "peor tratadas".

Según el presidente murciano, la propuesta presentada es "una reforma por fascículos" sobre financiación autonómica, en la que no se ha contado con las comunidades ni se atiende a sus necesidades. "Así las cosas no se hacen", ha apostillado López Miras, tras abogar por un modelo "justo, equitativo y suficiente" que no conlleve un agravio comparativo.

A esto, Mazón ha añadido que la financiación "no es un juego de tronos", pues entran en juego servicios fundamentales entre los que ha destacado la sanidad, la educación y los servicios sociales. La reforma del Gobierno es "un esqueleto sin carne, sin músculo y sin contenido" que no incluye ningún tipo de compensación con las comunidades más castigadas, ha apostillado.

Preguntado sobre si va a proponer alegaciones al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para elevarlas a Madrid, Mazón ha criticado la actitud de este y le ha instado a que sea "menos conformista" ante el Ejecutivo de la Nación y "anteponga su territorio a su partido", y ha defendido la necesidad de "apartar diferencias" para mirar por el bien de la Comunidad.

FISCALIDAD

López Miras ha aprovechado el encuentro para felicitar a Mazón por la reforma fiscal que ha planteado para la Comunidad Valenciana, que ha tildado de "revolución a nivel nacional", y ha adelantado que algunos de sus contenidos serán estudiados por el Gobierno de la Región de Murcia para su incorporación en este territorio.

Por su parte, el dirigente 'popular' valenciano ha alabado la política de bajada de impuestos liderada por López Miras en la Región de Murcia como fórmula para reactivar la economía, frente a un gobierno, el central, que "ha tumbado todas las propuestas" en este sentido y que, entre otros, subirá la cuota a los trabajadores autónomos.