López Miras: "mi moralidad me impide ir a hacerme una foto con quien tiene un problema para aprovecharme"

Publicado 29/10/2018 12:53:38 CET

Acudirá este martes a Lorca para reunirse con los vecinos después de lograr que "se suspendieron los embargos en tan solo 24 horas"

MURCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha asegurado que su "moralidad" le "impide" ir a hacerse una foto "con alguien que tiene un problema" para "aprovecharse" de su situación "sin darle solución", ya que "por encima de la política", dice respetar "a las personas".

López Miras ha hecho estas declaraciones en un contacto con los medios de comunicación, en el que ha anunciado que acudirá este martes por la mañana al Ayuntamiento de Lorca para reunirse con los vecinos después de lograr que "se suspendieron los embargos en tan solo 24 horas, que era lo primero que pedían".

"Yo, como me comprometí, estaré mañana por la mañana en el Ayuntamiento de Lorca", ha señalado López Miras, quien ha recordado que dejó "claro" a los vecinos que "cada político y cada persona tiene su forma de ser".

"Yo soy una persona que, por encima de todo y por encima de la política, respeto a las personas", ha insistido López Miras, quien ha recordado que él es lorquino, también fue un afectado por el terremoto y también tuvo que dejar su casa, aunque "no esté en la situación en la que están ellos ahora mismo".

"Lo que necesitan esos vecinos son soluciones", según López Miras, quien ha ensalzado que el Gobierno de la Región "lleva desde la semana pasada dando soluciones".

En este sentido, ha ratificado que "se suspendieron los embargos en tan solo 24 horas, que era lo primero que pedían, y ahora estamos avanzando más en otras peticiones que nos han hecho, siempre que se encajen dentro del marco legal que nos establece el ordenamiento jurídico".

"Estamos trabajando y avanzando", según López Miras, quien ha justificado que no ha ido antes a Lorca porque considera una "falta de respeto" hacia los vecinos ir, hacerse "una foto" y "no dar ninguna solución", que "es lo que han hecho durante esta semana casi todos los partidos políticos de la Región".

En concreto, ha reprochado que casi todos los partidos lo que han hecho ha sido "ir, hacerse la foto, intentar utilizar políticamente y aprovecharse de drama que están sufriendo mis vecinos de Lorca".

"Yo no soy así, yo ya puse una solución la semana pasada, se han paralizado los embargos y, esta semana, avanzamos en más soluciones", tal y como ha destacado el presidente del Gobierno murciano.

"Me pidieron el sábado que quieren que vaya a verlos, y voy a ir encantado; les dije de ir el domingo, pero me solicitaron que fuera con técnicos de la Consejería y, por lo tanto, el domingo no podía ser", según López Miras, quien ha subrayado que la visita tampoco puede tener lugar este lunes porque hay Pleno en el Ayuntamiento.

Por este motivo, ha ratificado que irá a Lorca este martes y se reunirá "por supuesto" con el alcalde, Fulgencio Gil, "para avanzar en esas soluciones".

"Después estaré con mis vecinos, en mi ayuntamiento, atendiéndolos y dándoles respuesta en aquello que ellos necesiten y demanden, pero siempre con soluciones y con propuestas", ha insistido el presidente murciano.