López Miras, ante sentencia del TS: "La decisión de recortar el Tajo-Segura sigue siendo muy grave"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha afirmado este lunes que, al margen de que el Tribunal Supremo haya desestimado el recurso del Gobierno regional contra la subida de caudales ecológicos del Tajo, la decisión del Gobierno central de "recortar" un 50% el trasvase Tajo-Segura al Levante a partir de 2027 es "injusta, dañina e incluso inmoral".

En un acto público celebrado en San Javier, López Miras ha insistido en que "lo único que ha dicho el Tribunal Supremo es que el Gobierno de España podía tomar esa decisión", pero ha subrayado que "sigue siendo una decisión perjudicial y muy grave para los intereses del futuro de la Región de Murcia".

"Vamos a seguir defendiendo una infraestructura que es esencial, que es fundamental", ha afirmado el presidente murciano, quien ha advertido de que van a hacerlo "con todas las herramientas que tenemos, con las jurídicas, si es posible, también llegando a cualquier instancia judicial que sea necesaria, pero política, institucional y socialmente también lo vamos a hacer".

Para López Miras, "defender el trasvase de Tajo-Segura no se trata de política, ni tan solo defender a un sector económico importante como el agrícola", sino que "se trata de la supervivencia de la Región de Murcia, y cuando se trata de vivir o morir pues vamos a darlo todo para que la Región siga viviendo a través de la sangre, del agua que le llega con el trasvase Tajo-Segura".