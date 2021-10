López Miras ve "escasos" los 100 millones de ayudas anunciados por Sánchez para ayudar al pago de la factura de la luz

Ve un "desequilibrio" entre la ayuda y los "3.500 millones recaudados en impuestos" recaudados por este concepto en 2021

MURCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha considerado "escasos" los 100 millones de euros que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes para ayudar a los más vulnerables al pago de la factura de la luz y ha apostado por adoptar una medida "extraordinaria" como eliminar todos los impuestos aparejados a este recibo de energía.

Así lo ha hecho saber López Miras en una entrevista concedida a 'La hora de la 1' de TVE al ser preguntado por el paquete de ayudas que prevé aprobar el Consejo de Ministros.

"Todos los responsables políticos intentamos estar cada días en la calle y vemos familias que lo están pasando mal, que no pueden llegar a fin de mes, a las que el incremento de la factura de la luz les está suponiendo un perjuicio", ha aseverado el presidente murciano, quien ha lamentado que ve a pequeños comerciantes y a autónomos "a los que la factura se les ha duplicado en solo un año y a los que les está afectando mucho en su cuenta de resultados".

"A mí, los 100 millones de euros se me antojan escasos", según López Miras, quien cree que hay que saber "a quien se va a destinar estas ayudas y cuando van a llegar".

"Y si comparamos estas ayudas con los 3.500 millones que se ha embolsado el Gobierno central con los impuestos de la factura de la luz de los primeros seis meses de 2021, hay un desequilibrio evidente", ha aseverado.

A su juicio, a situaciones "excepcionales" hay que tomar "medidas excepcionales" y cree que nos encontramos en un momento "extraordinario" debido a que la factura de la luz "cada día se incrementa más y nos levantamos con anuncios de que va a ser la semana histórica en la factura de la luz".

En su opinión, la medida "más extraordinaria y excepcional" que puede tomar un Gobierno es precisamente "eliminar todos los impuestos aparejados a la factura de la luz". Así, ha apostado por acabar con esos 3.500 millones recaudados en los seis primeros del año, "y de verdad van a ver cómo repercute en el precio de la factura de la luz, sobre todo, de los que más lo necesitan".

Ha criticado que las reducciones de impuestos que el Gobierno central ha adoptado a este respecto hasta ahora "han sido, sin duda insuficiente, sobre todo cuando el domingo hemos tenido el domingo más caro en la historia de la factura de la luz".

LEY DE VIVIENDA

Respecto a la Ley de Vivienda que también se aprueba este martes en el Consejo de Ministros, ha mostrado una vez más su intención de no aplicarla en la Región.

"De hecho, hemos hablado con todos los sectores implicados y afectados por esta nueva ley, y todos la ven inviable", según López Miras, quien ha dicho estar preocupado porque las viviendas para los que más lo necesitan, las de protección oficial y las que hay que poner a disposición de alquileres, sobre todo, para los que menos recursos tienen, "no se producen por generación espontánea".

"Alguien tiene que construirlas y ofrecerlas", ha destacado el presidente murciano, quien ha señalado que precisamente este sector anuncia que "va a parar".

"En vez de crear ayudas que hacen que las personas dependan del Estado y que, además, impiden que quienes tienen que desarrollar actividad económica lo sigan haciendo, tenemos que aprobar ayudas que permitan que las personas puedan decidir libremente", ha remarcado.

En este sentido, ha ensalzado que Murcia "es la única comunidad de toda España y yo diría incluso de toda Europa --porque incluso el Gobierno italiano está intentando hacer algo semejante a lo de la Región de Murcia--, que avala el 100% de la financiación de la primera vivienda para menores de 35 años".

Asimismo, ha recordado que el Gobierno murciano ha aprobado 250 euros de ayudas para los menores de 35 y mayores de 65 años con las rentas más bajas; y ha aprobado "un nuevo modelo de vivienda protegida que ha hecho que se reactiven 300 promociones más para poner vivienda protegida a disposición de los que más lo necesitan".

"Creo que estas son las medidas a seguir, pero no el intervencionismo, la injerencia en la propiedad privada y, sobre todo, no tomar medidas que no han funcionado en otros lugares como Berlín, París, Estocolmo o Barcelona".