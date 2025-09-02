López (PSOE): "Lucas continuará trabajando desde la Delegación del Gobierno para defender los intereses de la Región"

La secretaria de Organización del PSOE de la Región de Murcia, María Jesús López - PSRM-PSOE

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE de la Región de Murcia, María Jesús López, ha afirmado este martes que Francisco Lucas "continuará trabajando desde la Delegación del Gobierno para defender los intereses de la Región", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

López ha afirmado que Lucas "ha demostrado su compromiso firme con la Región" y ha insistido en que "se dejará la piel para hacer avanzar a la Región y mejorar la vida de la ciudadanía, como ha hecho siempre".

Asimismo, ha agradecido a Mariola Guevara "el gran trabajo que ha hecho" al frente de la institución desde diciembre de 2023.

"Francisco Lucas da un paso adelante para cambiar la confrontación a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno regional y que tanto está perjudicando a la Región, por diálogo y acuerdo, para cambiar la parálisis del PP por soluciones reales a los problemas de la ciudadanía", ha señalado la dirigente socialista.

Finalmente, ha remarcado que "hoy comienza una nueva etapa, cargada de retos, pero también de oportunidades y buenas noticias para la Región de Murcia".