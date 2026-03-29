Lorca activa el Plan de Emergencias Municipal por el incendio declarado en Sierra Espuña

Europa Press Murcia
Publicado: domingo, 29 marzo 2026 16:32
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LORCA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lorca, a través de sus redes sociales, ha informad de la activación del Plan de Emergencias Municipal de Lorca por el incendio declarado en Sierra Espuña, entre los municipios de Totana y Aledo. Este domingo se ha declarado un incendio forestal entre Totana y Aledo.

La cercanía con el término municipal de Lorca y las adversas condiciones meteorológicas, con vientos en dirección al municipio, han llevado a poner en marcha un operativo con carácter preventivo.

El dispositivo lo integran cinco vehículos de extinción de incendios y cinco dotaciones con 14 efectivos. Asismimo, el consistorio ha informado de la activación del Plan de Emergencias Municipal de Lorca (PLATELOR), en fase de preemergencia.

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