Lorca recibe más de medio millón de visitantes en Semana Santa y cuelga el cartel de 'lleno' en restaurantes

Semana Santa en Lorca - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, ha calificado este lunes el balance de la Semana Santa de 2026 de "absolutamente extraordinario", tras haber superado la cifra de medio millón de visitantes en el municipio.

Según el regidor, la ciudad ha registrado "cifras históricas" de afluencia que se han traducido en el cartel de completo tanto en la planta hotelera, como en los establecimientos de restauración.

Los siete puntos de información turística estratégica --Oficina de Turismo, Castillo, Centro de Visitantes, Santo Domingo, San Francisco, Óvalo y Palacio de Guevara-- atendieron a 11.258 personas.

En cuanto al perfil del visitante atendido en estos puntos, el 49% correspondió a residentes locales, el 33% a turistas nacionales, el 11% a internacionales y el 7% a personas procedentes de otros puntos de la Región de Murcia.

En el ámbito nacional, Madrid lideró el ranking con un 26% de las consultas, seguida de Barcelona con un 13% y Alicante con un 11%, mientras que en el apartado internacional, los turistas del Reino Unido representaron el 27% del total, seguidos por los de Francia con un 21% y Alemania con un 9%.

Además, el número de grupos de visitantes gestionados a través de Lorcatur se duplicó respecto a 2025, procediendo mayoritariamente de Madrid, Barcelona y Valladolid.

La ocupación hotelera alcanzó el lleno total durante los días clave, registrando además un 70% de plazas ocupadas al inicio de la semana.

Por su parte, el sector de la hostelería, a través de la patronal Hostelor, ha comunicado una afluencia masiva con miles de reservas previas que completaron el aforo de las mesas disponibles.

Desde el sector se ha destacado la creación de empleo extraordinario para cubrir la demanda y se ha valorado positivamente la ampliación de horarios de cierre y la gestión de los espacios peatonales en el centro de la ciudad para el fomento del ocio y el tardeo.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

En el ámbito de la seguridad y el funcionamiento de los servicios públicos, el dispositivo especial coordinado por el Ayuntamiento no registró incidentes reseñables.

La Policía Local tramitó 69 denuncias administrativas, la mayoría relacionadas con el incumplimiento de las ordenanzas municipales, mientras que la empresa municipal de limpieza, Limusa, llevó a cabo 241 servicios extraordinarios, un 5% más que en el año anterior.

En total, se retiraron 1.124.000 kilos de residuos en todo el municipio y se reforzó la presencia de contenedores con 100 unidades adicionales en zonas estratégicas.

Por otro lado, el punto de información inclusivo situado en el atrio de San Mateo atendió a más de medio centenar de personas con discapacidad.

Entre los servicios más demandados destacaron la entrega de cascos antirruido para niños y la habilitación de un espacio amable para la lactancia, además de la gestión de la plataforma inclusiva situada en la carrera para presenciar los desfiles.

Gil ha agradecido la labor de las distintas Hermandades y Cofradías, destacando los estrenos en el patrimonio cultural y la puesta en escena de los Desfiles Bíblico-Pasionales, que contaron con un aforo prácticamente completo en la venta de sillas y palcos.

Finalmente, el alcalde ha señalado que el éxito de esta edición sirve de preparación para el Encuentro Nacional de Cofradías que Lorca acogerá en el año 2027, un evento que se prevé atraiga a miles de cofrades de toda España.