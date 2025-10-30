Lucas advierte de que si el decreto de vivienda no se aprueba será un "fracaso" de López Miras

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha advertido que si el decreto de vivienda asequible del Gobierno regional no sale adelante será "responsabilidad exclusiva del presidente Fernando López Miras", al que ha reprochado "su incapacidad para dialogar con las demás fuerzas políticas".

Lucas ha recordado que el Partido Socialista ha puesto sobre la mesa una opción para aprobar el decreto, pero ha lamentado que "no hemos recibido respuesta". "Un presidente tiene que ser capaz de gestionar y, sobre todo, de dialogar con las otras fuerzas políticas", ha insistido.

El líder socialista ha subrayado que "el PSOE no va a permitir que se tome por tontos a los ciudadanos de la Región de Murcia" y ha criticado que el Ejecutivo autonómico hable de "viviendas asequibles por 180.000 euros y 90 metros cuadrados", algo que, ha dicho, "es de todo menos asequible".

Lucas ha señalado que su partido ha planteado tres condiciones a López Miras para que el decreto pueda salir adelante y ha recalcado que "el acceso a la vivienda es el principal problema que tienen los ciudadanos, sobre todo los jóvenes".

Por ello, ha advertido de que si el decreto "no se aprueba, será un fracaso exclusivo del presidente regional, que ha demostrado ser incapaz de dialogar con el resto de fuerzas políticas".