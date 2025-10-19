Lucas apela a López Miras a que destine "todos los recursos necesarios" para recudir la lista de espera de mamogragrías

MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha apelado hoy, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, al presidente regional, Fernando López Miras, a que destine "todos los recursos necesarios" para reducir la lista de espera para realizarse una mamografía.

Lucas ha señalado que "en este tipo de cáncer, como saben, la detención precoz es vital. Para ello son fundamentales las mamografías", y ha recordado que en la Región de Murcia hay más de 1.500 mujeres esperando a ser llamadas para realizarse una mamografía.

Por ello, el delegado del Gobierno ha apelado directamente al presidente regional y ha querido mandar "un mensaje de apoyo a todas las mujeres que actualmente conviven con un cáncer de mama".