Lucas promete atender las reivindicaciones de los vecinos de Lorca afectados por las obras del AVE

El presidente de ADIF, Pedro Marco de la Peña, y el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, en una reunión con Vecinos y colectivos sociales de Lorca afectados por las obras de la Alta Velocidad - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LORCA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, se ha comprometido a atender "el 100% de las reivindicaciones de los vecinos de las pedanías lorquinas de Torrecilla y Campillo afectados por las obras del AVE a lo largo de una reunión que ha mantenido con el presidente de Adif, Pedro Marco, y vecinos y colectivos de la zona.

Lucas ha apuntado que se debe tener en cuenta la parte técnica y la seguridad de todos los vecinos y vecinas en caso de lluvias y de fuertes precipitaciones.

Asimismo, el delegado del Gobierno ha asegurado que seguirán trabajando en colaboración todas las administraciones y que se ha avanzado y se "está cerca" del objetivo final.