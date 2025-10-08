Lucas, sobre el 'pseudomedio': "El PP sigue con su cortina de humo para que no se hable de la verdadera corrupción"

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha tildado de "cortina de humo" el anuncio que hoy hacía el PP según el cual le pedirán informes de las auditorías de redes por las que pagó 160.000 euros a un 'pseudomedio'.

Lucas ha asegurado que este anuncio se ha realizado "para que no se hable de la verdadera corrupción" dado que, ha dicho, se ha realizado coincidiendo con la declaración de la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, en el juicio por el caso Novo Carthago que se está celebrando estos días.

"El PP en esta Región, después de 30 años de despilfarro y mala gestión, es sinónimo de corrupción. Lo demás es tapar la verdadera corrupción", ha concluido.