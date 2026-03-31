Lucas (PSRM-PSOE) acusa a Page de "hipocresía" por exigir solidaridad territorial y "negarla" en materia de agua

Archivo - El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MURCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha afirmado este martes que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "vuelve a demostrar su hipocresía al exigir solidaridad territorial mientras la niega en materia de agua".

Lucas ha reaccionado así en la red social 'X' a la demanda interpuesta por el Gobierno castellanomanchego al Ejecutivo central por no limitar el trasvase Tajo-Segura.

El líder de los socialistas murcianos ha asegurado que "seguirá defendiendo, por encima de todo, los intereses de la Región de Murcia".

Asimismo, ha destacado que la demanda de García-Page "desmonta el cuento" del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "sobre el recorte del trasvase".