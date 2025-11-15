Lucas: "Es rotundamente falso que la Demarcación de Costas se haya negado a recuperar las playas de San Javier"

MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha salido al paso de unas declaraciones del alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, afirmando que "es rotundamente falso que la Demarcación de Costas se haya negado a recuperar las playas de San Javier".

Desde la Delegación del Gobierno han explicado que el jefe de la Demarcación de Costas y el propio alcalde de San Javier acordaron que la única actuación que cabría realizar por el momento es la recuperación o "remangado" de arena.

El remangado de arenas es una tarea de mantenimiento de playa y que, por tanto, es de competencia municipal. "De hecho, ya lo están haciendo otros ayuntamientos, como el de Los Alcázares y Cartagena, y el propio Ayuntamiento de San Javier lo realiza todos los años", apunta Lucas.

Mientras tanto, y en previsión de que esta solución no sea suficiente para recuperar el buen estado de las playas, el delegado ha explicado que ambas partes "acordaron agilizar la tramitación de un proyecto promovido por el Ayuntamiento de San Javier para el aporte de arena procedente de La Manga a las playas de Santiago de la Ribera, actualmente en evaluación de impacto ambiental".

Respecto a la delegación de competencias de Costas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Lucas recuerda al alcalde de San Javier que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia "tiene las competencias para recuperar y proteger el Mar Menor, competencias de las que hace una completa dejación de funciones", y ha citado la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, que se aprobó en 2020.

"Una de las medidas más importantes de esta ley es la aprobación del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente, sin embargo, cinco años después, el Gobierno de López Miras sigue sin elaborarlo. Precisamente, la falta de gestión y la dejación de funciones del Gobierno regional han llevado al Mar Menor a una situación crítica", ha lamentado el delegado del Gobierno.

"Por tanto, desmentimos las declaraciones del alcalde y lamentamos, una vez más, que el Gobierno regional, con su consejero a la cabeza, se dedique a tergiversar y confrontar en lugar de cumplir con sus obligaciones. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad al Gobierno regional y al Ayuntamiento de San Javier para que dejen de tergiversar y se hagan cargo de sus responsabilidades", ha concluido.