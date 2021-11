Lucas Vidal pone la banda sonora al '25+1' aniversario del Auditorio Víctor Villegas con su concierto 'Karma'

El objetivo de esta nueva composición musical es acercar dos mundos a priori distantes, como la música clásica y la electrónica

El músico y compositor Lucas Vidal pondrá con su concierto 'Karma' la banda sonora al evento del '25+1' aniversario del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas. Esta actuación, de carácter extraordinario, es el broche final de los actos de celebración del aniversario como la exposición fotográfica que recogía los grandes hitos de su trayectoria, informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El proyecto electrónico que Lucas Vidal presenta este sábado, a partir de las 21.00 horas en el Auditorio, pretende romper los moldes de un concierto tradicional para convertirse en una experiencia, un viaje, una eclosión de los sentidos que transporte a los espectadores a un mundo de imágenes y sonoridades profundos, impactantes y que inviten a la reflexión.

Para Vidal, la composición musical está diseñada para ser variable, pudiendo llevarse a cabo con grandes orquestas, pero sin perder un ápice de su intensidad al ser interpretada por un pequeño grupo de cámara. Se trata de acercar dos mundos a priori tan distantes como la música clásica y la electrónica, de manera elegante, sutil y profunda, ofreciendo una experiencia inolvidable a sus espectadores.

A nivel visual, una pantalla de gran formato proyectará imágenes y vídeos que buscan emocionar a los espectadores, invitándoles a dejarse llevar, a fluir y a desconectar. El papel del músico durante el espectáculo será doble: por un lado, dirigirá a los músicos y por otro sorprenderá mezclando sonidos electrónicos que, unidos a los instrumentos, crearán una atmósfera única.

TALENTO RECONOCIDO

Lucas Vidal, joven compositor madrileño que a sus 37 años, ostenta ya dos premios Goya y un Emmy por su música para películas y series de éxito, además del reciente Premio Iris, entregado por la Academia de Televisión.

Con formación musical en las prestigiosas Berklee College of Music y Juilliard School of Music, logró una beca para cursar la doble titulación de Música para Cine y Composición en Boston. Esta educación de élite, unida a su enorme talento y a su infatigable dedicación le llevarán a convertirse en el estudiante más joven de la historia del Berklee College of Music en componer y grabar una banda sonora orquestal para su primera película, 'Cathedral Pines', y a recibir los dos premios más importantes de composición musical de la institución educativa.

Vidal es autor de bandas sonoras de películas como 'Palmeras en la nieve' y 'Nadie quiere la noche', trabajos por los que fue galardonado con sendos premios Goya; 'Fast & Furious 6' o las sintonías de la Liga Española de Fútbol y del tema de la cadena ESPN para los JJOO de Río de Janeiro 2016 (premiado con un Emmy), así como temas para cabeceras de televisión. También firma para Netflix la banda sonora de las series de éxito 'Élite' y 'Días de Navidad'.

Las entradas para este concierto todavía se pueden adquirir, a un precio único de 15 euros, en la web del Auditorio 'www.auditoriomurcia.org'.