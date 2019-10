Luengo asegura que la unión de las competencias de los distintos gobiernos "conlleva la recuperación del Mar Menor"

Publicado 16/10/2019 15:41:01 CET

El presidente de ANSE lamenta que la Administración regional "va como pollo sin cabeza"

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha afirmado este miércoles que resolver la situación por la que atraviesa el Mar Menor "no depende solo de una administración, al final confluyen muchas administraciones y la unión de esas competencias es lo que conlleva la recuperación de la laguna".

Luengo ha cifrado en unas 200 hectáreas aproximadamente la superficie inicial de la masa de agua sin oxígeno en el Mar Menor que ha provocado la muerte de peces.

"Había una anomalía crítica y había que tomar medidas, pero no se encontró ninguna que fuera útil para poner en práctica", ha explicado en su visita a San Pedro, que ha realizado la ministra Teresa Ribera y el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, entre otras autoridades.

Las labores se centran en retirar la biomasa, ha dicho, para después advertir de la "cantidad de lodos importantes que hay en esta zona", la lonja de San Pedro, acumulados desde la riada de 1987, razón por la que han pedido al Ministerio la retirada de esos fangos.

El consejero ha celebrado la visita de la ministra, que "visibiliza el compromiso que veníamos rogando al Gobierno de la nación para que nos ayudara a resolver este problema". "Tenemos que seguir trabajando unidos, la hoja de ruta empezó hace mucho tiempo y la prioridad absoluta del presidente murciano, Fernando López Miras, es la recuperación del Mar Menor", ha dicho.

Aunque reconoce que "no es sencillo llevar a cabo su recuperación y que no existe la solución mágica", recuerda que "tenemos el problema acuciado por el carácter antrópico; los seres humanos hemos provocado que el Mar Menor haya llegado al punto en el que está y tenemos que aprender de los errores".

A su juicio, "es importante el proyecto de Vertido 0 y la Comunidad está exigiendo el cumplimiento de todas las leyes que competen en toda la Región, pero no es suficiente y por eso intensificaremos la verificación de esa ley, hay agricultores buenos y otros que no tienen las prácticas adecuadas, pero no hay que focalizar todo en un sector".

Esta tarde, ha adelantado, hay una primera reunión para llevar a cabo la redacción del Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor, que "incluirá no solo a agricultores, sino a todos los sectores que implican al Mar Menor".

ANSE: "EL FONDO PROFUNDO SE MUERE"

Por su parte, el presidente de ANSE, Pedro García, ha calificado de "absurdas" algunas de las medidas puestas en marcha, como que el pasado domingo "media docena de motos acuáticas daban un paseo por la zona donde más peces muertos había y terminaron levantando todo el fondo, por ejemplo un barco que arroja agua para supuestamente arrojar oxígeno".

En su opinión, plantearse el dragado de la superficie "es la mayor aberración que hemos oído, porque no soluciona por sí mismo ningún problema si las aguas del Mar Menor continúan con ese nivel de eutrofización".

El fondo más profundo "se está muriendo", ha advertido el presidente de la asociación ecologista, quien considera que la Administración regional "va como pollo sin cabeza".

"El origen del problema es que durante varias décadas se está maltratando al Mar Menor con urbanizaciones y actuaciones de todo tipo, agricultura y gestión del territorio espantosa y hay que actuar en origen", ha defendido García.

Las medidas pasan por "disminuir la superficie del regadío" y temen que "legalizarán hectáreas del campo de Cartagena". "El plan de Vertido 0 no incluye filtros verdes", critica, para después abogar por "reconvertir la economía del campo de Cartagena, actuar sobre los puertos deportivos, la Manga también se está quedando sin playas".

En su opinión, "es una locura que hablen de aumentar el endeudamiento para recuperar el Mar Menor" y ha tachado de "pésima" la gestión política que ha caracterizado al Mar Menor.

Para terminar, ha afirmado que el Comité Científico, que "lleva todo el año sin reunirse y ahora se reúne de urgencia, no vale, no es creíble" y aboga por "crear nuevos órganos de participación, porque la Comunidad ha demostrado que no se puede confiar en ella".