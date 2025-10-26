Luto oficial en Alcantarilla por el fallecimiento del concejal de Salud y Mayores, Pedro Hernández Caballero

EL concejal de Salud y Mayores, Pedro Hernández Caballero, en una foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

ALCANTARILLA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, ha decretado un día de luto oficial por el fallecimiento hoy de Pedro Hernández Caballero, concejal de Salud y Mayores del Ayuntamiento de Alcantarilla, a los 99 años de edad.

A partir de las 00.00 del lunes 27 de octubre se encontrarán a media asta las banderas de los edificios municipales y las de las plazas Adolfo Suárez, Constitución y el edificio de la Policía Local. Las banderas interiores llevarán todas un crespón negro.

El velatorio es este domingo en el Tanatorio de San Roque y el sepelio será mañana lunes a la 11.00 horas, en la Iglesia de San Pedro Apóstol de Alcantarilla (Plaza San Pedro, frente al Ayuntamiento).

Pedro Hernández Caballero, 99 años, nació el 9 de junio, fecha para él importante por coincidir con el Día de la Región. Ha ejercido como Concejal de Salud y Mayores durante esta última legislatura, desde 2023, ha sido durante muchos años Presidente de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer y directivo de la Asociación a nivel regional. En la actualidad ostentaba el cargo de Presidente de Honor de la misma.