Malva inaugura el 2025 presentando nuevo single, 'Necesito curarme', con la colaboración de la artista colombiana Jules

MURCIA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El murciano Malva, uno de los artistas emergentes más "audaces y vibrantes" presenta nuevo single para inaugurar el 2025. Así, tras publicar su primer álbum a finales de 2024, 'Contenido Sensible' y ser nominado a Artista Revelación en los prestigiosos premios Los 40 Music Awards, se estrena este 2025 con 'Necesito curarme', esta vez en colaboración con la artista colombiana Jules (ex Ventino).

Grabado en la Casa Estudio 'Arde el Arte' de su Murcia natal, con la producción Ricardo Ruipérez (M-Clan), la colaboración de Mario Vigara (Kuve) y Raúl De Lara (Viva Suecia, Arde Bogota, Varry Brava), "el resultado no puede ser más espectacular", afirman desde la producción.

Malva explota un sonido más orgánico y extenso que en anteriores ocasiones, con una instrumentación sencilla pero plena de detalles y armonías y una melodía "exultante y contagiosa", que abraza a la personal voz de Carlos Malva y la singular voz de Jules en este tema, donde nos hablan de una manera directa y emocionantemente sincera de una relación pasada, que regresa de una manera obsesiva, recurrente y tóxica.

'Necesito Curarme', que puede escucharse en el enlace https://umusices.lnk.to/MJNecesitoCurarme, es un grito a la sanación del corazón y la curación de todas las heridas que deja el desamor. Un gran letra para una canción donde se está reescribiendo el nuevo e innovador Pop Rock en nuestro idioma.

"No trates de ponerle etiquetas porque no es el Rock que conoces, no es el Pop que conoces, no es nada de lo que conoces, pero vas a reconocer lo mejor de todo, dentro de esta canción y estos artistas; Malva y Jules", destacan desde la producción del grupo.

Antes de este 'Necesito curarme', Malva ha ofrecido anteriores videos y singles como 'Benidorm 2020', 'Voz Rota', 'Por lo que Cuentan', 'Dos Náufragos' con Ele Mariani, 'Twizy Ferrari', 'Tu Blanco Perfecto' con Jacinto, o 'Nuevo Romántico'.

CONCIERTO PRESENTACIÓN DE 'CONTENIDO SENSIBLE' EN MADRID

El album 'Contenido sensible' será presentado el próximo jueves 30 de enero en la Sala Moby Dick de Madrid (avenida de Brasil, 5). Las entradas para el concierto, que comenzará a las 20.30 horas, se pueden comprar de manera anticipada en en Wegow (16 euros) o directamente en la taquilla de la sala (18 euros).