El Mar Menor recibe 1.800 litros por segundo de agua dulce y arrastres al paso de la dana Alice por la Región

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Mar Menor está recibiendo "en torno a los 1.800 litros por segundo de agua dulce y arrastres" durante el paso de la dana Alice por la Región, según ha informado el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, durante una entrevista en la televisión autonómica.

Por otra parte, el Gobierno regional ha comunicado que no se han registrado incidencias ni en centros educativos ni en las rutas de transporte ni en los centros sociales de la Comunidad, según han indicado en un comunicado.

El Comité de Coordinación sigue de cerca la evolución de la alerta climatológica, especialmente en Cartagena, en el campo de Cartagena, en el Mar Menor y en Mazarrón. Además, han asegurado que todos los servicios y los dispositivos de Emergencias de la Comunidad están preparados y en contacto permanente con los alcaldes, por si tuvieran que actuar ante estos episodios meteorológicos.

Por último, Fernando López Miras, que permanece reunido desde primera hora analizando la evolución del temporal, ha apelado "a la prudencia y a la responsabilidad".