El Mar Menor tiene niveles superiores a los "límites de toxicidad" de 6 metales, según un estudio

La industria minera de la sierra de Cartagena-La Unión fue la "principal responsable"

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales y el Departamento de Física de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha revelado que la laguna salada del Mar Menor, en Murcia, presenta sedimentos con niveles de plomo, arsénico, zinc, mercurio, cobre y plata que "superan los límites de toxicidad y los valores de ecosistemas costeros similares a nivel mundial".

La investigación, publicada en la revista 'Marine Pollution Bulletin', reconstruye la historia de la contaminación por metales durante los siglos XX y XXI y revela que la industria minera de la sierra de Cartagena-La Unión --activa entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX-- fue la "principal responsable" de la acumulación de dichos metales, informa la UAB en un comunicado de este lunes.

Los flujos de metales continuaron afectando la laguna durante episodios de lluvias torrenciales tras el cierre de las minas en la década de 1990, y actualmente el sur de la laguna, más cercano a los antiguos cauces mineros, concentra los mayores depósitos.

Los datos históricos muestran que las concentraciones máximas se alcanzaron a mediados del siglo XX y, aunque algunas disminuyeron tras la prohibición de vertidos mineros en 1955, otros metales siguieron llegando a través de la escorrentía que arrastra mineros y nuevas fuentes urbanas.

POTENCIAL IMPACTO

La investigadora de la UAB y autora del estudio, Irene Alorda, ha apuntado que el impacto de estas acumulaciones de metales, que ahora mismo no están afectando a los seres vivos, "podría ser mayor en un futuro debido a las interacciones con otras presiones derivados de actividades humanas".

Aunque actualmente las concentraciones superficiales son menores que durante gran parte del siglo XX, el estudio advierte de que el cambio climático, los episodios de eutrofización y la resuspensión de los sedimentos del fondo "podrían liberar nuevamente estos metales, aumentando su disponibilidad para los organismos acuáticos y poniendo en riesgo la biodiversidad del ecosistema".

El trabajo subraya la importancia de gestionar "de manera integral" los ecosistemas costeros, donde los impactos históricos combinados con los efectos del cambio global pueden agravar la contaminación existente.

Además, proporciona información "clave" para planificar futuras estrategias de conservación y mitigación de la contaminación en la laguna del Mar Menor y en ecosistemas similares en todo el mundo.