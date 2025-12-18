Marín cree "imprudente" cambiar ahora la norma para alejar los salones de juego de los colegios

Archivo - Salón de juegos - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MURCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Víctor Marín, considera "imprudente" acometer "ahora" cambios normativos para establecer distancias mínimas entre salones de juego y centros educativos, al advertir de que introducirlos en este momento supondría "generar inseguridad jurídica" mientras se resuelve en sede judicial la proporcionalidad de este tipo de restricciones tras el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Así lo ha expuesto durante una sesión de control en la Asamblea Regional en la que ha respondido a una pregunta del diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos, quien ha reclamado modificar los reglamentos autonómicos de juego para fijar esas distancias mínimas, recordando que la Asamblea aprobó una moción "prácticamente por unanimidad" en este sentido.

Álvarez-Castellanos ha centrado su intervención en la renovación de licencias, defendiendo que las condiciones aplicables, incluida la distancia a centros educativos, deben ser las vigentes en el momento de la renovación y no las existentes en la concesión inicial, citando el artículo 7.2 de la Ley del Juego de la Región de Murcia.

En su respuesta, el consejero ha recordado que el juego es una actividad "legal" y que corresponde a las comunidades autónomas regular su desarrollo, reivindicando "firmeza" en la protección y "seguridad jurídica" sin "improvisaciones". Además, ha enumerado medidas ya vigentes, como que desde septiembre de 2018 no se admiten nuevas autorizaciones de salones de juego ni de bingos, las bajas de máquinas tipo B son definitivas, las apuestas solo pueden realizarse en locales específicos y, a diferencia de otras comunidades, no existen máquinas de apuestas en bares o cafeterías.

El consejero ha añadido que el acceso está prohibido a menores y a personas autoexcluidas "incluso en zonas de paso", y que un plan de inspección ha permitido más de 1.500 actuaciones este año. En prevención, ha citado el Plan Regional de Adicciones 2021-2026, que señala la ludopatía como prioridad y actúa en centros educativos con programas "reconocidos a nivel europeo", y ha concluido que donde más está creciendo entre jóvenes la ludopatía es en el juego 'online'.

Asimismo, ha indicado que están en tramitación decretos para reforzar el control de accesos, eliminar publicidad en fachadas y mejorar los registros de prohibidos. Sobre el TJUE, ha señalado que reconoce que las restricciones de distancia pueden justificarse por interés público, pero deja la decisión final sobre su proporcionalidad "pendiente de resolución judicial", por lo que ha insistido en que no sería prudente anticipar la reforma.

En otra pregunta, el diputado socialista Juan Andrés Torres ha acusado al consejero de Educación, Víctor Marín, de llevar "tres meses" sin transferir fondos a los institutos para gastos corrientes y "cuatro" sin abonar partidas a la Formación Profesional para material, lo que, según ha dicho, está endeudando a los centros con proveedores. "Pague lo que debe", le ha reclamado.

Marín ha respondido que los ingresos a los centros obedecen a una "planificación rigurosa" y ha señalado que se trabaja "en estos días" para realizar el abono correspondiente a los gastos del "último trimestre". En su réplica, el consejero ha defendido el "mayor esfuerzo inversor" en FP, con más de 100 ciclos nuevos en 2024 y 22 en 2025, y ha citado inversiones de 2,7 millones en equipamiento en 2024 y 2 millones en 2025.

Por otro lado, la diputada del Grupo Mixto María Marín ha preguntado por la aportación de las personas de origen extranjero a la economía regional, citando estudios y datos sobre actividad y contribución fiscal. El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, ha replicado que el Gobierno no analiza la economía "en función del origen", sino con datos agregados de empleo y productividad, y ha defendido una inmigración "legal y ordenada" vinculada al empleo.

En el mismo Pleno, la consejera de Empresa, María Isabel López, ha presentado el nuevo "Investor Care Center" como el "primer" espacio de atención integral al inversor creado por una comunidad autónoma, ubicado en el Parque Científico y ligado al Instituto de Fomento. Ha explicado que incluye un calendario de sesiones quincenales de noviembre a junio de 2026 y ha indicado que, en el primer semestre de 2025, los servicios del Info han impulsado proyectos con impacto de más de 96 millones de euros y 70 empleos, con varias implantaciones industriales en municipios como Totana y Fuente Álamo.

Por su parte, el diputado de Vox Pascual Salvador ha preguntado por la actualización de protocolos ante posibles focos de peste porcina africana, relatando incidencias con jabalíes muertos en Molina de Segura. La consejera de Empresa ha respondido que la Región cuenta con un plan de alerta sanitaria con protocolos de organización y actuación, ha indicado que se ha duplicado el número de pruebas preventivas en explotaciones ganaderas y ha afirmado que Murcia no tiene casos desde 1988.

En materia de infraestructuras, el PP ha preguntado por la inversión en carreteras en Cartagena y el consejero de Fomento, Jorge García, ha asegurado que desde noviembre del año pasado se han invertido más de 11 millones en la red regional a su paso por el municipio, citando actuaciones como el desdoblamiento de la RM-332 (Ronda Oeste) y mejoras en glorietas y firmes.

Por último, el socialista Miguel Ángel Ortega ha preguntado por medidas para evitar subidas de alquiler en 2026, aludiendo a contratos que podrían encarecerse alrededor de 1.000 euros. García ha atribuido el problema a la Ley estatal de vivienda y al desplome de la oferta, y ha defendido como medida principal instar a su derogación, además de criticar los efectos de las "zonas tensionadas".