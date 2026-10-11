Marta Nieto, premio Arrebato del IBAFF 2026, ofrece este lunes una masterclass

La actriz murciana, que será reconocida en esta edición del Festival Internacional de Cine de Murcia, protagonizará mañana lunes 12 de octubre un encuentro en la Filmoteca Regional - IBAFF

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Regional Francisco Rabal acoge este lunes, a las 19.00 horas, una cita muy especial del IBAFF 2026. La actriz murciana Marta Nieto, que será reconocida con el premio Arrebato en esta edición del Festival Internacional de Cine de Murcia, impartirá una masterclass muy especial, con entrada libre y gratuita.

Este encuentro con la popular intérprete también contará con la proyección de una de sus películas, 'Madre', de Rodrigo Sorogoyen. Una oportunidad única para acercarse al mundo del cine, conocer de cerca a Marta Nieto y descubrir más sobre su experiencia en la interpretación.

Marta Nieto cuenta con una destacada trayectoria en cine, teatro y televisión. Su interpretación en 'Madre' (2019), dirigida por Rodrigo Sorogoyen, le valió el premio a la mejor actriz en la sección Orizzonti del Festival de Venecia y una nominación al Goya. En su filmografía destacan también 'Tres' (2021), de Juanjo Giménez, y 'Verano en rojo' (2023). Además, ha desarrollado una faceta como directora y guionista con su primer largometraje, 'La mitad de Ana' (2024).

Nieto será reconocida con el premio Arrebato del festival murciano en la tradicional gala de clausura, que se celebrará en la Filmoteca Regional este viernes 16 de octubre. Un galardón que reconocerá la trayectoria y proyección de la actriz murciana.

APUESTA POR EL CINE INDEPENDIENTE

El IBAFF 2026, iniciativa del Ayuntamiento de Murcia que está celebrando su 16ª edición del 9 al 17 de octubre, mantiene este año su apuesta por el cine independiente y se abre a nuevos espacios de la ciudad de Murcia.

Además, para ofrecer una imagen novedosa, dinámica y rompedora, este año ha contado para este festival con las manos del ilustrador murciano Salvador Marín, El Tipo Raro, que ha elaborado un cartel que bebe de Murcia, del cine y del propio certamen.

En el IBAFF 2026 colaboran empresas como Estrella de Levante, Bodegas Carchelo, Luis Miguel Pastelerías, Patatas Rubio, Omoda-Jaecoo Prochery, Casa Pacoche y la Escuela Internacional de Cine de la UCAM. Además, la televisión pública autonómica La 7 ejerce como medio de comunicación oficial.