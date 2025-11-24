Martínez Alpañez (Vox): "El PP sigue con el mantra de las 25.000 viviendas que nunca construye"

MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha señalado que desde su partido están esperando una llamada del Partido Popular para activar "inmediatamente" las medidas aprobadas por el Parlamento autonómico en materia de vivienda. "Lo urgente no es seguir con campañas de propaganda, sino aplicar las rebajas fiscales aprobadas la semana pasada para que las familias puedan acceder a una vivienda", ha subrayado.

"El PP aún no ha descolgado el teléfono y sigue con el mantra de las 25.000 viviendas que nunca construye", ha añadido, según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

El parlamentario ha señalado que el PP fue el único partido que votó en contra de todas las medidas impulsadas por Vox para facilitar el acceso a la vivienda. "Votaron en contra de las deducciones en el IRPF por adquisición de vivienda habitual, en contra de reducir el IBI y en contra de una rebaja fiscal que evitaría que las familias tengan que adelantar 56.000 euros para poder firmar una hipoteca. El PP se ha quedado solo en su negativa constante", ha destacado.

Martínez Alpañez ha asegurado que el PP está más centrado en "anuncios vacíos que en la gestión real". "Presentan los presupuestos de Alcantarilla con una chica que hace vídeos por internet, anuncian que Richard Gere va a venir a encender el árbol de Navidad e imagino que el siguiente paso será llamar a Jim Carrey para que presente las medidas de vivienda, las 25.000 viviendas que dicen que van a construir en la Región de Murcia o incluso los presupuestos del año 2026", ha ironizado.

PROYECTO DE LEY DE VIVIENDA ASEQUIBLE A preguntas de los periodistas sobre la tramitación como proyecto de ley la ley de Vivienda Asequible, ha afirmado que el presidente provincial, José Ángel Antelo, "ya se ofreció públicamente a sentarse con Fernando López Miras para dialogar y poner sobre la mesa las necesidades reales del mercado de la vivienda". Sin embargo, "ese ofrecimiento sigue sin respuesta", ha asegurado.

Finalmente, Martínez Alpañez ha afirmado que "es una pésima señal que el Partido Popular sea el único partido que se opone a rebajar impuestos para facilitar el acceso a la vivienda". "Si de verdad quieren solucionar el problema, lo primero que tienen que hacer es muy sencillo: llamar a VOX y poner en marcha las medidas aprobadas por la Asamblea", ha concluido.