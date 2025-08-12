Martínez: "El PSOE atenta contra la profesionalidad de los bomberos forestales para tapar sus corruptelas"

MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Víctor Martínez Carrasco ha criticado hoy las declaraciones del PSRM-PSOE en las que su diputado autonómico Fernando Moreno denunciaba la "muerte en los montes de más de un millón de árboles como consecuencia de la sequía, las plagas y la nula gestión forestal del Gobierno regional" así como la falta de efectivos y material en el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS).

Para Martínez con estas afirmaciones "los socialistas atentan contra la profesionalidad de los bomberos forestales, cuyo trabajo es incuestionable, para tapar sus corruptelas y falta de propuestas y liderazgo", según han informado fuentes del partido en una nota de prensa.

El diputado ha afirmado que "el gobierno de Fernando López Miras garantiza la seguridad de todos los ciudadanos dotando a este servicio de los mejores medios para combatir los incendios". Por esto, Martínez Carrasco considera "lamentable" que el PSOE "pretenda alarmar y asustar a los ciudadanos en lugar de colaborar, cuando, afortunadamente, aún no ha habido ninguna situación de peligro en la Región".

"Seguramente, los socialistas, desde su televisión y redes, habrán visto lo ocurrido a nivel nacional y en especial la actitud vergonzosa del ministro Óscar Puente cachondeándose de los graves incendios en Castilla y León y han pensado que lo mejor que pueden hacer es crear alarmismo entre la población", ha recriminado.

A su juicio, las críticas del PSOE son una actitud "absolutamente impresentable, ya que cualquiera podría pensar que está molesto porque hasta el momento la Región no ha sufrido la tragedia que asola a otras partes del país".

El PP ha afirmado que el Gobierno regional tiene desplegados más de 500 efectivos diarios en el operativo diseñado para la prevención y lucha contra incendios forestales y que dispone de un presupuesto de cerca de 4 millones de euros para afrontar posibles episodios: 3,6 millones de euros para financiar los medios aéreos (1 brigada helitransportada, 3 helicópteros de extinción y 1 de coordinación y vigilancia) y otros 337.000 euros para los convenios de vigilancia móvil con los ayuntamientos.

Este es, según han explicado, un operativo que, además, se mantiene durante todo el año, a diferencia de otras comunidades autónomas. "Es de los más efectivos de España, y no es cierto que los servicios estén bajo mínimos", ha afirmado Víctor Martínez.

En cuanto a las demandas de los trabajadores del servicio de brigadas forestales, la Comunidad Autónoma, ha indicado a renglón seguido el diputado regional, "ha sido siempre sensible con un sector tan importante en la Región de Murcia como el de los bomberos forestales".

Sobre esta cuestión, ha afirmado que "sus reivindicaciones deben ser tratadas con su empresa, la cual puede tratar cualquier aspecto con la administración contratante".

SITUACIÓN DE SEQUÍA

Por otra parte, ha lamentado que el PSOE "pretenda aprovecharse de una situación de sequía prologada que ha afectado a masas forestales de la Región y sobre las que el Gobierno Regional ya está ejecutando actuaciones con una inversión de 19 millones de euros". Entre estas actuaciones, Martínez ha señalado las labores de silvicultura adaptativa y corta de árboles.

Por último, el diputado regional ha indicado que los presupuestos para 2025 de la Comunidad Autónoma recogen más de 10 millones de euros para dar respuesta a las mejoras laborales de los bomberos, reforzar el personal con casi 80 plazas y renovar los parques en tres municipios, además de la adquisición de nuevo material.