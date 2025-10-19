Más de 320 cursos y talleres de cultura, creatividad y aprendizaje en los Centros Culturales de Murcia

MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Cultura e Identidad, dirigida por Diego Avilés, presenta una nueva edición de la programación de cursos y talleres 2025/2026 en la red municipal de 46 Centros Culturales.

Un año más, el consistorio apuesta por una oferta extensa, diversa e inclusiva, compuesta por 320 talleres y 5.200 plazas, que suman más de 12.600 horas de formación dirigidas principalmente a las personas empadronadas en el municipio.

La programación se desarrollará en dos convocatorias: la primera, de octubre de 2025 a mayo de 2026, ya ha cerrado su periodo de inscripción (del 22 de septiembre al 6 de octubre) e incluye 256 talleres de corta y larga duración; la segunda arrancará 2026, con inscripciones del 20 al 30 de enero, incorporando 64 nuevos cursos para ampliar la oferta formativa.

Durante la primera fase, cada persona pudo solicitar hasta 10 cursos, con un máximo de 3 por centro cultural. En la segunda convocatoria no habrá limitaciones, facilitando así la participación de todas las personas interesadas.

DIVERSIDAD DE CONTENIDOS PARA TODOS LOS GUSTOS

El catálogo de este curso se caracteriza por su variedad y renovación, ofreciendo propuestas pensadas para todas las edades y para quienes desean aprender, crear o disfrutar de su tiempo libre.

Las áreas temáticas incluyen: 'Artesanías', con talleres de esparto 'picao', de crochet y artesanías con aguja e hilo, artesanía del cuero, bordado o encuadernación artesanal, velas y jabones perfumados; 'Artes plásticas', con cursos de cerámica, pintura y dibujo, linograbado o fotografía; 'Música y baile', para aprender a tocar un instrumento y nuestra música tradicional, o bailar al ritmo de danza contemporánea, tradicional y moderna; así como 'Actividades físico-saludables', para encontrar el equilibrio y bienestar con talleres de yoga o pilates.

Por otro lado, otras áreas temáticas son las 'Nuevas tecnologías', para mantenerse al día y explorar el mundo digital; y 'Clubes de lectura', un punto de encuentro donde expresar las ideas y opiniones sobre las lecturas que realicemos. Además, se han programado 30 talleres dirigidos a menores y público familiar, fomentando la creatividad, la convivencia intergeneracional y el aprendizaje a través del arte y el juego.

CIFRAS QUE AVALAN EL INTERÉS CIUDADANO

La programación ha generado una gran respuesta entre la ciudadanía, con un total de 13.198 solicitudes de plazas. De ellas, 6.018 han sido admitidas y 7.169 han quedado en lista de espera, muestra del compromiso de los murcianos con la formación y la vida cultural de sus barrios.

En cuanto a su duración, 230 talleres serán de larga duración (de octubre a mayo) y 90 de corta duración. El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha subrayado que esta programación "consolida a los Centros Culturales como espacios vivos, abiertos y participativos, donde el aprendizaje y la creatividad se ponen al servicio de toda la ciudadanía".

Toda la información sobre convocatorias, inscripciones y listas de espera está disponible en los Centros Culturales municipales y en los canales oficiales del Ayuntamiento de Murcia.