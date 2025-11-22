Más de 4.000 personas se han inscrito para obtener el CAP para conducir camiones y autobuses

El Director General De Movilidad Y Transportes, José Antonio Verdú, Durante Las Pruebas De La Última Convocatoria Del CAP - CARM

MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.225 personas se han inscrito este año en alguna de las seis convocatorias organizadas por la Consejería de Fomento e Infraestructuras para obtener el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para conducir camiones y autobuses junto con los permisos C o D. Este sábado se celebra en el campus de Espinado la sexta y última convocatoria del año con 700 personas inscritas, la mayoría para obtener el permiso de transporte de mercancías.

A falta de conocer los resultados de estos exámenes, en total, en las cinco convocatorias celebradas este año han superado las pruebas 1.423 aspirantes, lo que representa un 45 por ciento de aprobados. En 2024 se inscribieron 3.949 personas, con un 46 por ciento de aprobados.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, destacó que "el éxito de estos exámenes se explica por la demanda de conductores cualificados que tiene el sector del transporte de mercancías y pasajeros". "El Gobierno regional mantiene un compromiso firme con la profesionalización del sector y con facilitar el acceso a una acreditación que abre oportunidades laborales en toda la Región y en el conjunto del país", destacó Verdú.

Las cinco convocatorias celebradas durante el año muestran una participación estable. La prueba con mayor volumen de aspirantes fue la del 22 de marzo, con 846 inscritos y 432 aprobados. Verdú explicó que "estos resultados reflejan el esfuerzo de los aspirantes y la importancia de contar con una preparación sólida en conducción eficiente y seguridad vial, aspectos centrales en la formación obligatoria previa al examen".

Finalmente, Verdú recordó que la obtención del CAP habilita durante cinco años para el desempeño profesional, periodo tras el cual es necesario renovar la tarjeta mediante un curso de formación continua.