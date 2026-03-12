Más de 43.000 agricultores de la Región se benefician de los 12,3 millones de las ayudas a la modernización de regadíos

El presidente López Miras inaugura la nueva planta solar flotante de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, financiada con ayudas del Gobierno regional - COMUNIDAD

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

Un total de 43.500 agricultores de la Región de Murcia se han beneficiado de los 12,3 millones de euros en ayudas concedidas por el Gobierno regional para la modernización de regadíos y la mejora de la eficiencia energética.

Estas subvenciones forman parte de la última convocatoria de este programa, que desde 2022 ha movilizado 31 millones de euros en inversiones, y que generan un triple beneficio para el sector: reduce los costes energéticos de los agricultores, disminuye las emisiones de CO2 y refuerza la competitividad de un sector estratégico para la Región.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha dado estas cifras durante la inauguración de la nueva planta fotovoltaica flotante instalada en el embalse de Cola, de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.

Con una inversión cercana a los 1,4 millones de euros, esta instalación refleja el impacto de estas ayudas de la Comunidad para modernizar regadíos.

Así, la nueva planta solar permitirá reducir el consumo de energía de la red eléctrica en más de 2.100 megavatios hora al año, evitará la emisión de alrededor de 700 toneladas de CO2 anuales y generará un ahorro estimado de 350.000 euros cada año para los regantes del Campo de Cartagena.

La nueva planta solar flotante "va a posibilitar que más de 9.500 agricultores puedan regar de forma eficiente más de 45.000 hectáreas en la Región de Murcia, concretamente en el Campo de Cartagena", ha informado el presidente, quien ha puesto en valor que se trata de la planta de este tipo "más grande y más importante en una comunidad de regantes de toda España, actualmente".

"Con esta instalación lo que se permite, por un lado, es el ahorro energético y reducir las emisiones de CO2, y en segundo lugar, también supone un ahorro de los costes", ha dicho López Miras.

Esta actuación se suma a la planta fotovoltaica ya ejecutada en el embalse de la Trinchera y consolida la transición energética del regadío en el Campo de Cartagena, uno de los principales motores agroalimentarios de la Región.

López Miras ha destacado que la Región de Murcia es referente nacional en tecnificación de regadíos y afirma que "tenemos ya modernizado el 87 por ciento de superficie de regadío, y esto lo que quiere decir es que la práctica totalidad de los cultivos de este tipo de la Región de Murcia se riegan gota a gota".

"Es el sistema más eficiente del mundo. No hay regantes que trabajen de una forma más eficiente, que gestionen mejor el agua, que lo hagan de una forma más sostenible y que inviertan tanto en últimas tecnologías para respetar el medio ambiente como lo hacen los agricultores de la Región de Murcia", ha finalizado López Miras.