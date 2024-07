Máximo Huerta hablará en Los Alcázares del amor en sus ficciones narrativas el próximo viernes en 'Fahrenheit 78.8'

MURCIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Máximo Huerta es el siguiente invitado al ciclo 'Fahrenheit 78.8' que se está celebrando en Los Alcázares desde el pasado 5 de julio. La cita con Máximo es el próximo viernes, 12 de julio, en la Plaza del Ayuntamiento de Los Alcázares a las 21.00 horas.

Huerta repasará de la mano de la coordinadora y presentadora del ciclo, Lola Gracia, sus libros de ficción y como éstos reflejan el amor en sus diferentes vertientes. El encuentro del autor con sus lectores y seguidores también revisará sus aspectos como comunicador y siempre habrá lugar para las preguntas, el debate y la firma de libros.

El ciclo 'Fahrenheit' celebra su segunda edición y está organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Los Alcázares. Todas estas actividades son de entrada libre hasta completar aforo.

Máximo Huerta (Utiel Valencia, 1971), escritor y periodista, es autor de nueve novelas 'Que sea la última vez…', 'El Susurro de la Caracola', 'Una tienda en París', 'La noche soñada', 'No me dejes/Ne me quite pas', 'La parte escondida del iceberg', 'Firmamento', 'Con el amor bastaba', 'Adiós, pequeño' y la última 'París despertaba tarde', muchas de ellas traducidas a varios idiomas). También los relatos ilustrados 'El Escritor', 'Elsa y el mar', 'La banda de Olivia' y 'Partir de cero'.

También es autor del libro de viajes 'Mi lugar en el mundo eres tú' y el recopilatorio de columnas y artículos 'Intimidad improvisada', entre otros. Cuenta con los galardones literarios: Premio Fernando Lara de Novela 2022 con Adiós, pequeño; Premio Primavera de Novela 2014 con La noche soñada y es finalista al premio de la crítica con la novela Con el amor bastaba.

Huerta estudió Ciencias de la Información por la Universidad San Pablo-CEU de Valencia y Máster en Diseño Gráfico e Ilustración Editorial por el Instituto Europeo de Diseño Madrid. Cuenta con un extenso bagaje en radio y televisión que no cesa de renovar con diferentes programas y apariciones. También fue fugazmente ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España.

Además, es coautor teatral de 'Más Sofocos' del director Juan Luis Iborra, obra que protagonizaron con éxito Loles León, Lolita Flores, Alicia Orozco y Fabiola Toledo.

Ha escrito para Microteatro Madrid la obra 'Me quedo muerta', interpretada por Josele Román y Fran Antón y dirigida por Quino Falero. Máximo marcó un hito en la televisión con su particular forma de entrevistar y realizar sus diferentes aproximaciones a la realidad, siempre desde un punto de vista que denota su muy especial sensibilidad.