Mayoral ve "necesario" que Podemos forme parte del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de las clases populares

MURCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Sociedad Civil de Podemos ha participado en el encuentro autonómico de la Región de Murcia, un evento en el que se ha discutido el documento que marcará la nueva hoja de ruta del partido

Podemos ha celebrado esta mañana su encuentro autonómico en la Región de Murcia.

En él, la formación morada ha analizado su momento político y ha trazado la hoja de ruta para el ciclo que viene. Antes de reunirse con la militancia, el coordinador regional Javier Sánchez Serna y el secretario de Sociedad Civil, Rafa Mayoral, han comparecido ante los medios, acompañados por la portavoz en la Asamblea Regional María Marín.

"Estamos en un proceso de fortalecimiento y de reorganización de cara al nuevo ciclo político", afirmaba Sánchez Serna, que explicaba que se está "movilizando a las bases y a los círculos para analizar de qué momento venimos, adónde vamos y cuáles son los retos que tenemos por delante".

El diputado en el Congreso reivindicaba la "necesidad" de Podemos, "un proyecto político valiente que cuando se cometen negligencias como la que vimos en la discoteca de Atalayas se presenta como acusación popular frente al ayuntamiento de Murcia gobierne quien gobierne. Una fuerza valiente que cuando se está produciendo un genocidio en Palestina alza la voz para cortar relaciones con Israel, conseguir un alto al fuego y que se deje de matar a población civil palestina".

Preguntado por las negociaciones con el PSOE para la reedición de un gobierno progresista, Rafa Mayoral ha sido tajante: "Nosotros hemos puesto propuestas políticas encima de la mesa, propuestas que mejoran las condiciones de vida de las clases populares".

"Ese es nuestro objetivo en este viaje -subrayaba-, y entendemos que para que eso ocurra es necesario que Podemos forme parte del gobierno". Según él, "se ha demostrado que si hay que dar la disputa en el Parlamento para que las cosas avancen también hay que darlas en el seno del Gobierno".

Se refería a un Partido Socialista que "solo entiende que tiene que avanzar en los intereses de las clases populares cuando se tira de él". "Si no -recordaba-, no hubiera habido una subida del 47 por ciento del salario mínimo".

Sánchez Serna ha concluido subrayando la "autonomía" del proyecto político morado. "En julio hicimos un ejercicio de responsabilidad yendo en una coalición con vetos y sin primarias para que no se perdiera ningún voto y revalidar el gobierno de coalición, pero, dicho esto, nuestro proyecto es Podemos y no puede haber ninguna futura coalición que no contemple primarias y que sea Podemos el que elija a sus candidatos", ha concluido entre aplausos de la militancia y gritos de "¡Sí se puede!".