MC exige que cese el "castigo" del Gobierno regional al Mar Menor reflejado en su "ridícula" inversión

Publicado 22/08/2019 11:01:25 CET

Señala que la zona del Mar Menor perteneciente a Cartagena sólo recibe el 2,73% de lo presupuestado

CARTAGENA (MURCIA), 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo municipal MC Cartagena, José López, ha lamentado este jueves que "haya pasado otro verano, el de 2019, con el Mar Menor sin recuperar y con lugares como Los Urrutias o Los Nietos en peor estado que nunca" y ha exigido que cese el "castigo" del Gobierno regional al Mar Menor reflejado en su "ridícula" inversión.

Durante su intervención en el Pleno Extraordinario sobre el Mar Menor, el edil ha criticado a quien "utiliza para la más vil de las políticas los problemas del Mar Menor", algo para lo que "tenemos dos maestras ahí sentadas", en alusión a las actuales regidoras del Gobierno de Cartagena.

López ha denunciado que hace un mes el Gobierno anunciarán "para ganar tiempo un Pleno en Los Urrutias y no han hecho los trámites para que pueda celebrarse, porque nos obligaron a preguntar por el Decreto de Alcaldía convocando por 'fuerza mayor' el Pleno y resulta que no existía, no deben creer quienes presiden que lo del Mar Menor tiene esa importancia, como tampoco se vota nada porque no hay propuesta del gobierno", añadiendo que "sí sabemos que desde Alcaldía se ha intentado vetar a algunos representantes y se ha propuesto a otras, pero no diré yo que está preparado".

Respecto al Mar Menor ha puesto en evidencia que "todo debe pasar por Costas del Estado, el estado del agua es competencia autonómica y la limpieza de playas en las condiciones impuestas es municipal", por lo que "podemos afirmar que el Mar Menor está así porque el Estado y la Comunidad Autónoma lo han querido". "La principal labor municipal es, por tanto, limpiar y mantener, dotar de servicios y reivindicar, insistir y volver a hacerlo", ha explicado.

MÁS DEL 90% DE LA INVERSIÓN PERDIDA POR EL CAMINO

Por último, el dirigente cartagenerista ha asentado su intervención en el rigor que proporcionan los datos presupuestarios. Ha comenzado reseñando que, en relación de Costas del Estado, "no consta ninguna actuación después de que se retiraran los espigones". Por lo que respecta al Presupuesto regional, ha rememorado que "nos prometieron cuarenta y seis millones entre 2016 y 2018 y otros quince para este año".

Acto seguido, el concejal de MC ha añadido que "cuarenta millones ni se los han gastado. Un 87,33% no ha llegado. De cada diez euros, nueve se han quedado en el cajón".

De manera más concreta, López ha precisado que para Cartagena "prácticamente nada ha llegado. Un 1,28% de lo prometido, doce céntimos de cada diez euros".

El portavoz cartagenerista ha concluido que, en este contexto, "es momento de exigir y luchar, no de escuchar propaganda".