La MCT pide a Hidrogea bajar la presión del agua en Cartagena y que se evite el baldeo de agua y los riegos

Arroyo exige a la MCT una reunión urgente sobre el suministro de agua en Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha exigido a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) una reunión urgente sobre la situación hídrica que atraviesa el municipio desde este jueves.

Este organismo público del Estado ha comunicado a la concesionaria municipal Hidrogea que aplique medidas preventivas de contención del gasto de agua en Cartagena para los próximos días, con el fin de evitar cortes de suministro de agua potable en el futuro.

Entre las medidas adoptadas por este problema de suministro de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla se encuentra evitar los baldeos de calles y zonas públicas, así como los riegos. La concesionaria Hidrogea ha informado al Ayuntamiento sobre la reducción de presión en las siguientes zonas, principalmente: Cuesta del Batel, Torreciega, Barrio de la Concepción, La Vaguada, Ensanche, Ciudad Jardín, Cartagena Casco Histórico, Sector Estación, Alameda San Antón, Paseo Alfonso XIII, Barriada San Ginés y Barrio Isaac Peral.

Noelia Arroyo ha reclamado al presidente de la MCT, Juan Cascales, que informe sobre los motivos que han llevado a bajar la presión, y si estos se deben a las incidencias que las últimas lluvias han provocado en el suministro de agua potable en varios municipios del Mar Menor, cuya población ha estado sin agua más de una semana.

"Queremos saber qué medidas se necesitan adoptar a medio, corto y largo plazo para avisar a la población. Conocer si se debe a los problemas que han tenido con la dana. Saber cuánto tiempo vamos a estar con esta bajada de presión. Si el problema se debe a un incidente que afecta al municipio de Cartagena o a la necesidad de apoyar el suministro de agua en otros municipios", ha expuesto la alcaldesa.