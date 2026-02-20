Los médicos acaban la huelga con una manifestación y pidiendo a la CARM la adopción de "medidas necesarias"

MURCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato Médico (CESM), Clemente García, ha afirmado durante la lectura de un manifiesto, que la primera semana de huelga médica y facultativa convocada a nivel nacional por los sindicatos médicos de representación mayoritaria en España y por el Sindicato Médico de la Región de Murcia "ha tenido un alto seguimiento que no es casualidad, es el resultado del hartazgo de toda una profesión, acallada durante años bajo un mal concepto de vocación".

Los médicos y facultativos de la Región han protagonizado una manifestación que ha partido de la Consejería de Salud, donde se han concentrado durante toda la semana, y que les ha llevado hasta el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional.

En esta última jornada de huelga el seguimiento ha sido del 53% en Atención Primaria y el 79% en hospitales. Los paros, han comunicado, se repetirán una semana al mes hasta junio, siendo el próximo la convocada del 16 al 20 de marzo; seguido del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

"Nuestra vocación son los pacientes, es ayudar a los que necesitan con nuestro conocimiento para solucionar sus problemas de salud, es acompañar y cuidar en la enfermedad, en la vida y en el final de la misma; incluso es, como hoy, denunciar las deficiencias del sistema sanitario y defender un modelo que permita que todos tengamos el derecho fundamental de acceso a una asistencia Sanitaria de calidad", ha asegurado.

García ha insistido en que "estar aquí hoy es la consecuencia de los años en los que los médicos hemos sostenido el sistema sanitario ejerciendo en unas condiciones laborales indignas y desmotivadoras que no han dejado de empeorar a pesar de los reiterados avisos a las distintas administraciones. Es una llamada al respeto ante el incumplimiento sistemático de acuerdos que ya se alcanzaron con el consenso de los profesionales para dar solución a problemas asistenciales", ha señalado.

El presidente de CESM ha criticado "la falta clara de voluntad o de capacidad negociadora de la Consejería de Salud, que no ha convocado al comité de huelga autonómico para encontrar soluciones, ni en la actual convocatoria ni en la anterior".

García ha explicado que "las reivindicaciones están claras" y que "muchas de ellas son históricas y aunque el conflicto del Estatuto Marco nació en el Ministerio de Sanidad, dado que el marco normativo es nacional, son las comunidades autónomas las que tienen las competencias para resolver muchas de ellas".

Entre las principales reivindicaciones, ha destacado la exigencia de "una jornada digna" y que "la maternidad no penalice salarialmente a ninguna compañera". Asimismo, ha pedido "el cumplimiento de los acuerdos firmados" en Atención Primaria sobre cupos máximos y agendas, así como "una convocatoria extraordinaria inmediata de carrera profesional".

El presidente del Sindicato Médico ha instado al Gobierno regional a "que adopte las medidas necesarias para desbloquear este conflicto e iniciar una negociación real".

Finalmente, ha agradecido a los médicos "por haber estado en cada protesta, en cada movilización y en cada convocatoria de huelga", y ha esperado "no tener que llegar" a la próxima semana de paro prevista del 16 al 20 de marzo.