Mercadona presenta una nueva almendra tostada con sal que no es necesario pelar

Archivo - Almendras tostadas con sal en el lineal de supermercado Mercadona - MERCADONA - Archivo

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha incluido en su lineal una almendra tostada y salada "única en el mercado". Elaborada por el proveedor especialista Importaco, en Valencia, lo más destacado que incorpora esta almendra, muy demandada por quienes incluyen los frutos secos en su dieta, es "un tostado y cantidad de sal en su punto óptimo".

Además, se presenta en un formato con cierre zip, que garantiza una mejor conservación, según han informado fuentes de la compañía en una nota de prensa.

"Esto se consigue escuchando a nuestros clientes con el objetivo de ofrecer un producto más atractivo, sencillo y agradable de consumir, ya que no es necesario pelar la almendra. Hemos conseguido un producto muy sabroso y crujiente, ideal como aperitivo o snack imprescindible" ha destacado, especialista de frutos secos de Mercadona, Cristina Córdoba.

Estas mejoras forman parte de la estrategia de Mercadona de mantener un surtido "vivo, desarrollado producto a producto desde el cliente hacia atrás".

En este sentido, la compañía trabaja de la mano de más de 2.100 proveedores líderes e interproveedores especialistas para ofrecer un surtido "eficiente, de máxima calidad y a un precio imbatible".

"SURTIDO EFICIENTE CON CALIDAD CONTUNDENTE"

El Modelo de Calidad Total de Mercadona persigue garantizar una calidad "contundente y máxima seguridad alimentaria" en todos los productos de su surtido, han indicado.

Para lograrlo, lleva años apostando por la especialización, colaborando estrechamente con los proveedores e interproveedores especialistas "no solo para cubrir las necesidades de los clientes, sino para hacerlo con la mejor solución posible, la que dé la posibilidad de acertar: un surtido eficiente con una calidad contundente, con absolutas garantías en material de seguridad alimentaria y sostenibilidad y, además, a un precio imbatible", han concluido.