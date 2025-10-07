Meteorología emite aviso amarillo por lluvias de hasta 15 litros por m2 en una hora y tormentas este jueves

Archivo - Transeuntes bajo sus paraguas durante la intensa lluvia. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de avisos de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo este jueves por precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas.

Las zonas afectadas serán el Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas), a partir de las 11.00 y hasta las 21.00 horas con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. En el Campo de Cartagena y Mazarrón está previsto que el aviso finalice a medianoche.

Igualmente, hay aviso por tormentas este jueves en el Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas entre las 11.00 y las 21.00 horas, que en el caso del Campo de Cartagena y Mazarrón finalizará a medianoche.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.