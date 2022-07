Miguel Ortega (JSRM): "El aval a jóvenes de López Miras para la compra de vivienda es una estafa"

MURCIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Juventudes Socialistas en la Región de Murcia (JSRM), Miguel Ortega, ha denunciado públicamente que "la única medida del Gobierno de López Miras para ayudar a la juventud a acceder a una vivienda", la financiación del aval para la compra de vivienda, es "una auténtica estafa".

"El Gobierno de López Miras solo ha financiado avales para la compra de vivienda a 243 jóvenes de la Región, una cantidad mínima. Muy lejos de los 3.600 que prometieron", ha añadido.

Ortega ha lamentado que el Gobierno de López Miras "vive completamente alejado de la realidad de la gran mayoría de jóvenes de la Región de Murcia", una de las comunidades "con mayor tasa de desigualdad y precariedad del país, también entre la juventud", según informaron fuentes de JSRM en un comunicado.

"El presidente López Miras y el consejero Díez de Revenga no conocen la realidad de la juventud de la Región de Murcia. La financiación del aval para la compra de vivienda no es una ayuda efectiva porque la gran mayoría de jóvenes de la Región no se pueden permitir comprar una vivienda", ha afirmado.

El secretario general de las Juventudes ha asegurado que los datos demuestran que "la única medida puesta en marcha por el Gobierno de López Miras" en materia de vivienda para ayudar a la juventud es un "fracaso rotundo".

"López Miras se dedica a vender humo, buscar titulares y hacerse fotos. Toma por tontos a la juventud de la Región de Murcia", ha manifestado.

El socialista ha destacado que el Gobierno de López Miras "solo gobierna para unos pocos, pero que no ofrece ninguna ayuda real a la mayoría de la juventud de la Región". "A pesar de que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas que tiene la juventud y que la comunidad autónoma tiene las competencias en esta materia", ha aseverado.

Ortega ha denunciado públicamente también que el Gobierno de López Miras y el PP "están retrasando la puesta en marcha en la Región de Murcia del Bono Joven para el alquiler del Gobierno de Pedro Sánchez".

En este sentido, ha explicado que otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, La Rioja, Baleares, Canarias y Extremadura, entre otras, ya han iniciado los trámites para poner en marcha en sus territorios el Bono Joven para el alquiler.

"No nos gustaría pensar que el Gobierno de López Miras y el Partido Popular están boicoteando el Bono Joven para el alquiler, perjudicando a la juventud de la Región, con el fin de culpar al Gobierno de España y seguir confrontado con Pedro Sánchez. Pero tenemos serias sospechas de que es así", ha sostenido.

El secretario general de las Juventudes ha exigido al Gobierno de López Miras que informe si ha presentado la documentación necesaria para que el Gobierno de España transfiera los fondos del Bono Joven para el alquiler a la comunidad autónoma y, en caso de haberlo hecho, "que los haga públicos y marque un plazo para que la juventud sepa cuando lo podrá solicitar".

Ortega ha terminado asegurando que el Gobierno de López Miras "sigue el mismo patrón en todas las áreas". "El Gobierno de López Miras se dedica a eludir sus responsabilidades, tirar balones fuera y culpar al Gobierno de España. Son incapaces de ofrecer ni una sola solución a los problemas reales de la ciudadanía y, en especial, de la juventud", ha concluido.