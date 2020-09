Unos mil estudiantes murcianos participarán la próxima semana en los exámenes de la EBAU

MURCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unos mil estudiantes participarán en los exámenes de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), que se celebrarán los días 9, 10 y 11 de septiembre, informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, ha informado de esta cifra en la reunión del Consejo de Gobierno, donde también ha presentado un balance de la EBAU celebrada en julio.

Motas ha resaltado el "buen trabajo de los profesionales que participaron en la organización de las pruebas de julio, ya que era el primer evento masivo desde el desconfinamiento y se desarrolló sin incidentes".

Asimismo, ha indicado que "en la Región nos adelantamos a las recomendaciones sanitarias que dictó el Ministerio el pasado lunes, ya que los estudiantes que realizaron la EBAU en julio llevaron mascarilla en todo momento".

La organización de los exámenes está coordinada por la Universidad de Murcia, la Politécnica de Cartagena y las consejerías de Empleo, Investigación y Universidades y de Educación y Cultura.

En las pruebas de julio participaron 7.839 alumnos (1.143 más que en 2019) y alrededor de mil personas más entre evaluadores (340), vigilantes y voluntarios de ambas universidades. Los exámenes se celebraron en 25 sedes distintas y colaboraron 14 ayuntamientos. Aprobaron 7.281 alumnos, lo que representa un 91,85 por ciento.

Según las previsiones de la Consejería, a la convocatoria de septiembre asistirán alrededor de mil estudiantes.

La fecha de inscripción para los exámenes finaliza este viernes, 4 de septiembre, a las 14.00 horas. Los exámenes se celebrarán en aulas del Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia y del Campus de la Muralla del Mar de la Universidad Politécnica de Cartagena, y las notas se publicarán el 16 de septiembre.

La Consejería de Empleo, Investigación y Universidades destina este año 180.000 euros para organizar los exámenes, 100.000 euros más que en 2019.

PROTOCOLO SANITARIO

Para las pruebas que se celebran la próxima semana se seguirán las mismas normas de seguridad y sanitarias que se llevaron a cabo en julio.

Así, el uso de mascarilla de protección durante la EBAU es obligatorio tanto dentro como fuera del aula. Los estudiantes accederán al aula guiados por docentes que los recogerán en un punto determinado para evitar aglomeraciones, y el llamamiento y la verificación de su identidad se producirá una vez ya estén sentados.

Además, habrá una distancia de seguridad de dos metros entre los pupitres.

Otras recomendaciones son acudir andando a la sede del examen siempre que sea posible y evitar aglomeraciones; no asistir con acompañantes; traer botellín de hidrogel y usarlo con frecuencia; mantener siempre dos metros de distancia; sentarse donde se les indique para mantener la distancia de seguridad; no prestar material, traer bebida y comida en caso de no acudir a casa al mediodía, ya que las cafeterías de las sedes estarán cerradas, e informar al profesorado en caso de presentar síntomas compatibles con el covid-19.