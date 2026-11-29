MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el PP, Miriam Guardiola, ha ejercido su derecho a voto este domingo en el colegio electoral de la biblioteca Padre Salmerón de Cieza.

Desde allí, ha agradecido el trabajo de "todos los que hacen posible que este día se desarrolle con normalidad", y también ha tenido palabras para los apoderados e interventores del Partido Popular "que están trabajando desde primera hora y llevan muchas semanas trabajando".

Guardiola ha apelado, en esta jornada electoral, "a votar con ilusión, ganas y esperanza".