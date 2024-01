Moreno (PSOE): "Una vez más, el Gobierno de López Miras vuelve a fallar al sector primario"

"Exigimos al Gobierno de López Miras que pague a todos los agricultores y ganaderos de manera inmediata", afirma



MURCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional socialista, Fernando Moreno, ha asegurado que "una vez más", el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, "ha vuelto a fallar al sector primario, ya que cientos de agricultores y ganaderos de la Región no han cobrado la subvención del PEPAC, a pesar de cumplir con todos los requisitos que les han pedido".

En este sentido, ha criticado que "el Gobierno regional no ha destinado el presupuesto suficiente para el periodo 2023-2027, debido a una mala previsión", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

Moreno ha explicado que el sector primario "ha hecho un enorme esfuerzo para cumplir con las exigencias medioambientales, a pesar de la sequía y de las subidas de precios en los costes de producción a consecuencia de las distintas guerras".

"Los agricultores han cumplido con todas las exigencias, a pesar de la situación que están sufriendo, ahora quien tiene que hacerlo es el Gobierno regional, que es quien tiene las competencias", ha aseverado.

En este sentido, ha pedido a la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, que comparezca de manera urgente en la Asamblea Regional y ha exigido al Gobierno de López Miras "que pague a todos los agricultores y ganaderos de forma inmediata".

"Basta ya de victimismo y de confrontar con el Gobierno de España", ha señalado Moreno, quien ha criticado que el Gobierno de López Miras "es quien está generando problemas a los agricultores de la Región".

El diputado socialista ha señalado que "se trata de un problema muy grave, porque los agricultores y ganaderos han perdido las ayudas de 2023", y "si esto sigue así y el Gobierno regional no dota de presupuesto suficiente estas ayudas, perderán también las de los próximos años".

"Llueve sobre mojado", ha criticado Moreno, quien ha añadido que "los agricultores y ganaderos de la Región no se pudieron beneficiar del anticipo del pago de las ayudas de la PAC porque el Gobierno regional no lo solicitó. Solo tres comunidades no lo hicieron y la Región de Murcia fue una de ellas".

Además, ha indicado que el Gobierno de López Miras "no pone a disposición de los agricultores y ganaderos ayudas con fondos propios", y que "las únicas ayudas que tiene el sector primario de la Región son las que vienen del Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de que las competencias en Agricultura, Ganadería y Pesca las tiene el Gobierno de la Región de Murcia".

Finalmente, ha detallado que el objetivo de estas ayudas "es compensar a los agricultores y ganaderos por las limitaciones que supone compaginar su actividad con el respeto al entorno natural".

"Se trata de una línea de ayudas por parte de la Unión Europea que gestiona la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca", ha remarcado.

Moreno ha explicado que "falta un tercio del presupuesto necesario para poder conceder la totalidad de las solicitudes de ayudas que presentaron la concesión en 2023 para el periodo 2023-2027".

"Solicitamos al Gobierno de López Miras que amplíe el presupuesto de esta línea de ayudas con el objetivo que puedan beneficiarse de ella los cientos de agricultores que, a pesar de cumplir con todos los requisitos, no han cobrado", ha concluido.