Moreno (PSRM): "El PP intenta enmascarar que es el único responsable de los brutales recortes de la PAC"

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista en la Asamblea Regional, Fernando Moreno, ha destacado que el Gobierno de España "está defendiendo los intereses de los agricultores de todo el país, también de los productores de la Región de Murcia, frente a los recortes del 22 por ciento en las ayudas de la Política Agraria Común de la UE impulsados por el Partido Popular Europeo".

En este sentido, ha recordado la comparecencia, este jueves, del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luís Planas, ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados donde defendió la necesidad de mantener la estructura tradicional y reforzar los recursos presupuestaros de la PAC (Política Agraria Común) y de la PPC (Política Pesquera Común) "ante la propuesta de recortes de la Comisión Europea que lidera el Partido Popular".

Moreno ha hecho suyas las palabras del ministro Planas para asegurar que "no podemos permitir ni un paso atrás en las políticas agrarias de la UE, que están en la base de su origen y que han sido un éxito al garantizar la seguridad alimentaria, la rentabilidad de los agricultores y ganaderos y la estabilidad del sector pesquero".

En la difícil negociación europea, el Gobierno de España ha fijado tres objetivos prioritarios: mantener la estructura y personalidad propias de la PAC y la PPC, restaurar la dotación presupuestaria disminuida y evitar la cofinanciación obligatoria de los elementos básicos de la PAC.

"Los agricultores, ganaderos y pescadores de la Región de Murcia saben perfectamente que es el Gobierno de España el que está defendiendo sus intereses frente a los recortes de la PAC que quiere imponer el Partido Popular Europeo. La enésima pantomima de López Miras con las mociones que va a presentar a los ayuntamientos sólo busca confundir a la opinión pública y enmascarar que es su partido, el PP, el responsable de esos recortes que, en caso de aplicarse, tendrán graves consecuencias en el sector primario de la Región", ha declarado Moreno.

El diputado socialista ha recordado que el trabajo desarrollado por el Gobierno de España "ya evitó un recorte similar en la anterior PAC que pretendía llevar a cabo la Comisión Europea entonces gobernada por el PP europeo y la ultraderecha. Un escenario diferente al actual en el que gobierna el PP europeo en solitario". "Entonces España no sólo consiguió evitar el recorte del presupuesto, sino que consiguió aumentar el destinado al sector primario español", ha resaltado.

Moreno ha ido más allá acusando a López Miras de "deslealtad" puesto que la posición de España en esta negociación ya ha sido consensuada por el ministro Luís Planas con las organizaciones agrarias de todo el país. Un frente común del que forman parte la Comunidades Autónomas, también la Región de Murcia.

"López Miras vuelve a demostrarnos que está más preocupado por sus intereses demoscópicos y por la amenaza de VOX, que le está comiendo el terreno en la Región de Murcia, que por defender los intereses legítimos de los agricultores, ganaderos y pescadores de nuestra tierra", ha declarado el diputado socialista.

"Con la anterior PAC llegó mucho dinero a la Región de Murcia para adaptar las explotaciones y formar a los productores, pero el Gobierno de López Miras, en lugar de enviarlo a sus destinatarios, lo utilizó para realizar campañas de desinformación contra el Gobierno de España", ha lamentado.

"La próxima vez que vaya a Bruselas, en lugar de pasar el tiempo haciéndose fotos y contenido para sus redes sociales, que se dedique a trabajar defendiendo los intereses de los agricultores, ganaderos y pescadores de la Región de Murcia frente a sus compañeros del Partido Popular europeo", ha exigido Moreno.

"Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia, con nuestro secretario general, Francisco Lucas, vamos a seguir poniendo el foco en lo importante, en la defensa de los intereses del sector primario de la Región de Murcia en Europa, tal y como lleva años haciendo el Gobierno de España", ha concluido el diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional.