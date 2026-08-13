Movilizan brigadas forestales y medios aéreos por un incendio en la Loma Portugales de Cehegín- '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

CEHEGÍN (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El mando de la extinción del incendio forestal declarado en la Loma Portugales de Cehegín, también conocida como Lomillo, informa de que queda estabilizado.

Una llamada al '1-1-2' ha alertado de la presencia de una columna de humo en esta zona, hasta donde se han desplazado inicialmente una patrulla de la Policía Local de Bullas y agentes medioambientales.

Tras confirmar la existencia del incendio y localizar el punto exacto en el que se encontraba, se ha movilizado a brigadas forestales y medios aéreos para intervenir en las labores de extinción. Los efectivos ya trabajan en la zona, que presenta dificultades de acceso, según las mismas fuentes.