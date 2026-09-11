Archivo - Mueren 11 trabajadores en accidente laboral hasta julio en la Región de Murcia - PORTAVOZ - Archivo

MURCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11 trabajadores ha fallecido en accidente laboral en los siete primeros meses de 2026 en la Región de Murcia, tres menos que en el mismo periodo del año anterior, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Del total de decesos registrados entre enero y julio en la Comunidad, todos eran asalariados.

El número de accidentes laborales con resultado de baja en la Región de Murcia en este periodo ascendió a 12.737, de los que 10.969 se produjeron en jornada laboral y 1.768 'in itínere', esto es, al ir o volver del trabajo.

La actividad económica que acumuló una mayor cifra de siniestros durante la jornada laboral en la Región fue la relacionada con la industria manufacturera (2.534), seguida de agricultura, ganadería y pesca (1.612) y construcción (1.506).

DATOS NACIONALES

Un total de 432 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los siete primeros meses del año, uno más que en el mismo periodo de 2025, lo que, en términos relativos, supone un aumento del 0,2%.

La mayor parte de los accidentes mortales se produjeron por infartos y derrames cerebrales (145 fallecidos), golpes por la caída de un trabajador (59) y aplastamientos o amputaciones (57), entre las principales causas.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo disminuyeron un 0,6% hasta julio, con 349 fallecidos, dos menos que igual periodo de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte se incrementaron un 3,8%, con un total de 83 fallecidos, tres más que un año antes.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 161, los mismos que entre enero y julio de 2025.

Le sigue la construcción, con 103 accidentes mortales, dos más que hasta julio de 2025, y la industria, con 49 trabajadores fallecidos, diez menos que en el mismo periodo del año pasado. Por su parte, la agricultura fue el sector donde más subieron los siniestros mortales, con 36 muertos, un 20% más que entre enero y julio de 2025.

387 FALLECIDOS ERAN ASALARIADOS Y 45 TRABAJABAN POR CUENTA PROPIA

La estadística de Trabajo revela además que de los 432 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral hasta julio, 387 eran asalariados, doce menos que en igual periodo de 2025 (-3%), mientras que 45 fallecidos eran trabajadores autónomos, 13 más que en los siete primeros meses de 2025 (+40,6%).

Del total de autónomos que perdieron la vida en accidente laboral, 41 lo hicieron en su centro de trabajo, 13 más respecto al mismo periodo de 2025 (+46,4%), mientras que cuatro fallecieron en un siniestro 'in itínere', igual que el año anterior.

SUBE EL TOTAL DE ACCIDENTES CON BAJA

Los accidentes con baja laboral aumentaron un 2% entre enero y julio, hasta un total de 363.772, de los que 310.977 se produjeron en el centro de trabajo (+1,6%) y 52.795 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un aumento interanual del 4,4%.

Según la estadística de Trabajo, los accidentes graves en jornada laboral totalizaron 2.052 hasta julio, un 4,7% menos que en igual periodo de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave fueron 539, 15 más que hasta julio de 2025 (+2,9%).

Por su parte, los accidentes leves en jornada de trabajo aumentaron un 1,6%, hasta un total de 308.576, en tanto que los siniestros 'in itínere' calificados como leves subieron un 2,9%, hasta los 52.173.

Según los datos de Trabajo, hasta julio se notificaron además 308.151 accidentes laborales sin baja en el puesto de trabajo, cifra un 1,3% inferior a la de los siete primeros meses de 2025.