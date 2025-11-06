Una mujer sufre quemaduras al inflamarse la gasolina que esparcía sobre rastrojos de poda en Librilla

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 41 años resultó este miércoles herida con quemaduras al inflamarse la gasolina que estaba esparciendo sobre restos de poda de origen vegetal que pretendía quemar, en la localidad de Librilla, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

Los hechos ocurrieron sobre las 15.03 horas, cuando el '1-1-2' recibió una llamada alertando de lo ocurrido. El combustible la salpicó y sus ropas prendieron.

Según la propia víctima, consiguió apagar las llamas arrojándose al suelo y rodar sobre sí misma. Posteriormente, intentó trasladarse por sus propios medios al hospital más cercano pero se vio obligada a detenerse y solicitar ayuda al llegar a la estación de servicio de Librilla.

Al lugar se desplazó una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, que la atendieron 'in situ' en un primer momento.

Finalmente, debido al alcance de sus lesiones, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.