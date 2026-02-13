El municipio de Murcia mantiene su programación de Carnaval aunque estará atento a los avisos por viento

Valla caída por el viento - David Zorrakino - Europa Press

MURCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, ha confirmado que la programación en relación con el Carnaval se mantiene como estaba previsto, aunque asegura que se estará atento a los avisos que emita la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este fin de semana.

Se espera, ha comentado, una jornada "complicada" con rachas de viento que pueden superar los 70 km/h, de manera que los servicios "estarán totalmente desplegados en esa jornada para poder atender en el menor tiempo posible cualquier incidente".

Todos los servicios están advertidos para "poder responder en tiempo record como se ha hecho en los anteriores casos a cualquier incidencia que pueda surgir, muy especialmente tanto el servicio de alumbrado, de limpieza diaria y parques y jardines".

Se contempla también "el balizamiento y el cierre de aquellos lugares más sensibles, especialmente los que tienen un arbolado de mayor porte y que podrían suponer un mayor riesgo para las personas", ha concluido.