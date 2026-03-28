La Muralla Sagasta acoge las primeras actividades en su interior con el ciclo 'Saberes que habitan la muralla'

El ciclo, impulsado por la Concejalía de Cultura e Identidad que dirige Diego Avilés, arrancaba esta semana con un taller de caligrafía árabe - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Muralla Sagasta acoge las primeras actividades en su interior. El Ayuntamiento de Murcia iniciaba esta semana el ciclo de actividades culturales 'Saberes que habitan la muralla', que invita a redescubrir la Murcia andalusí a través de experiencias participativas y sensoriales, como aprender caligrafía árabe, crear una fragancia inspirada en Al-Ándalus o adentrarse en la poesía, el vino y la cerámica de la época.

Impulsado por la Concejalía de Cultura e Identidad, que lidera Diego Avilés, el programa se desarrollará hasta el mes de junio con cuatro sesiones temáticas que conectan patrimonio, creación artística e identidad local.

La primera sesión, 'Escribir lo invisible: caligrafía y símbolo en la Murcia andalusí', ha introducido a los participantes en el arte de la caligrafía árabe como una forma de expresión artística y espiritual a través de un taller práctico, creando composiciones simbólicas inspiradas en el pensamiento de Ibn Arabi, figura universal nacida en Murcia.

El siguiente encuentro será el 28 de abril con 'El perfume del alma: Ibn Arabi y la Murcia interior', una propuesta centrada en la introspección y la experiencia sensorial. La actividad invita a explorar la identidad desde una perspectiva interior a través de la música, la palabra y la reflexión, y culminará con la elaboración de una "agua florida" andalusí a partir de esencias naturales como el azahar, la rosa o la lavanda.

La programación continuará el 27 de mayo con 'Entre versos y vino: secretos de Al-Ándalus', una experiencia que transporta a la Murcia del siglo XII a través de la palabra y los sentidos. Los participantes asistirán a un relato guiado, escucharán poesía inspirada en autores andalusíes y participarán en una degustación que recrea sabores de la época, descubriendo el vino como símbolo de placer, conocimiento y transgresión en una propuesta sugerente y poco habitual.

El ciclo se cerrará el 11 de junio con 'El esplendor de la Murcia de Ibn Mardanis', una inmersión en la ciudad medieval en la que los asistentes se convertirán en artesanos de la corte. A través de un taller práctico, crearán su propia pieza de cerámica inspirada en modelos andalusíes, conociendo el papel de los talleres y la producción artística en uno de los momentos de mayor esplendor de la ciudad.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Murcia "refuerza su apuesta por una programación cultural innovadora en espacios recuperados y para todos los públicos que acerca el patrimonio histórico a la ciudadanía desde experiencias vivenciales, accesibles y conectadas con la identidad local", destacan desde el Consistorio.