Murcia es la capital de provincia que concentra el mayor número de barrios con viviendas a precios accesibles

Archivo - Carteles de venta de viviendas - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MURCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Murcia es la capital de provincia que concentra el mayor número de barrios y pedanías con precios accesibles de la vivienda, según el último informe de pisos.com. En concreto, de los 25 barrios más económicos del país, 16 se encuentran en la capital de la Región.

El listado lo lidera la pedanía de Javalí Nuevo, con 604,39 euros por metro cuadrado, lo que supone un total de 54.395 euros por una vivienda de 90 metros cuadrados.

Otros barrios y pedanías son Sangonera la Seca (753,13 euros), Nonduermas (864,88 euros), Rincón de Seca (888,19 euros), La Paz (890,70 euros), Alquerías (899,17 euros), Llano de Brujas (906,75 euros) y San José de la Vega (909,50 euros).

Valladolises y Lo Jurado (913,97 euros), Casillas (915,34 euros), Aljucer (917,87 euros), El Palmar (923,97 euros), Beniaján (944,47 euros), Torreagüera (955,67), San Ginés (956,56), Monteagudo (962,44), Cobatillas (998,85), Los Ramos (1.026,74), Los Martínez del Puerto (1.032,15) y Cabezo de Torres (1.040,51 euros) también aparecen en la lista.

DATOS NACIONALES

En España, el podio de los barrios más cotizados lo encabezan tres ubicaciones madrileñas. Recoletos lidera la clasificación con 15.451 euros por metro cuadrado, seguida de Castellana con 13.169 euros y Jerónimos con 12.971 euros.

A continuación, se sitúa Sant Nicolau en Palma con 11.846 euros, seguido de Lista y Goya, ambos en Madrid, con precios que rondan los 11.493 euros.

El 'top 10' lo completan Justicia-Chueca, Almagro e Ibiza en Madrid, y cierra Diagonal Mar-El Front Marítim del Poblenou en Barcelona con 10.477 euros por metro cuadrado. Trafalgar en Madrid ocupa el undécimo puesto con 10.325 euros, mientras que La Térmica-Sacaba Beach en Málaga se sitúa en duodécima posición con 10.020 euros.

La lista continúa con Trafalgar en Madrid (10.325 euros), La Térmica-Sacaba Beach en Málaga (10.020 euros), Pedralbes en Barcelona (9.744 euros), El Viso en Madrid (9.619 euros), Nueva España en Madrid (9.363 euros), Concepción en Madrid (9.312 euros), La Malagueta-Monte Sancha en Málaga (9.178 euros), Arapiles en Madrid (9.088 euros) y Río Rosas en Madrid (9.063 euros).

Son Vida en Palma alcanza los 8.972 euros por metro cuadrado, mientras que Sol en Madrid se sitúa en 8.806 euros. Cierran el 'top 25' La Calatrava en Palma (8.702 euros), Universidad-Malasaña en Madrid (8.693 euros), La Dreta de l'Eixample en Barcelona (8.691 euros) y Bellavista-El Morlaco en Málaga (8.675 euros).

Cuatro capitales de provincia acaparan el ranking. Madrid lo hace con un precio medio de 7.303 euros por metro cuadrado, lo que equivale a 657.310 euros por una vivienda de 90 metros. Palma le sigue con una media de 6.012 euros (541.066 euros por piso tipo) y detrás va Barcelona con el metro cuadrado a 5.512 euros (496.063 euros por 90 metros). Cierra la lista Málaga, con una media de 4.664 euros (419.776 euros por una vivienda).