Murcia celebra la Semana Europea de la Movilidad con actividades para todas las edades del 16 al 22 de septiembre

MURCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha presentado la programación de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará en Murcia del 16 al 22 de septiembre y que la Concejalía de Movilidad organiza a través de la Oficina Municipal de la Bicicleta.

Bajo el lema '¡Combina y muévete!', la programación reunirá propuestas dirigidas a todas las edades relacionadas con la movilidad activa, la educación, la accesibilidad, la recuperación del espacio público y el fomento del transporte público.

"La Semana Europea de la Movilidad nos permite mostrar que existen muchas formas de desplazarse por Murcia y que nuestro objetivo es seguir haciendo del transporte público y de la movilidad activa alternativas reales al vehículo privado, adaptadas a los desplazamientos cotidianos de los murcianos", ha señalado el concejal de Movilidad.

EDUCACIÓN Y MOVILIDAD PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Entre las propuestas dirigidas a los más pequeños destaca 'Leo y Pedaleo', una actividad conjunta de las concejalías de Movilidad y Educación que combinará lectura, aprendizaje y movilidad sostenible en distintas bibliotecas municipales. La iniciativa llegará durante la semana a las bibliotecas de El Carmen, Javalí Nuevo y El Palmar, con la participación de alumnado de distintos centros educativos del municipio.

La vertiente educativa se completará el Día sin Coches con el Parque Infantil de Tráfico que se instalará en la avenida Río Segura, donde participarán escolares durante la mañana y que se abrirá a todos los públicos por la tarde.

BICICLETA, PATINES Y RUTAS A PIE

El miércoles 16 tendrá lugar la ruta 'Patinar por Murcia', mientras que el jueves 17 se celebrará 'Pedales que Reforestan', una ruta en bicicleta que culminará con la plantación de árboles en colaboración con el Servicio de Parques y Jardines.

El sábado 19 se realizará una ruta ciclista por Murcia Río, la Vía Verde y la Costera Sur, mientras que durante el fin de semana se desarrollarán visitas guiadas a pie para descubrir la Murcia clásica, medieval y barroca. Y el lunes 21 se celebrará además una ruta en bicicleta hasta la Fortaleza del Rey Lobo.

UNA MOVILIDAD ACCESIBLE PARA TODOS

La accesibilidad tendrá también un papel destacado. El domingo 20 se realizará una ruta a pie por la Catedral y su entorno adaptada a personas con discapacidad, mientras que la ruta en bicicleta del lunes 21 estará igualmente adaptada y contará con la participación de la ONCE mediante tándem y de Zancadas sobre Ruedas con una bicicleta especial.

Estas actividades se suman a otras actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento para facilitar una movilidad cada vez más accesible, como la incorporación del nombre de las calles en los sistemas acústicos de los semáforos destinados a personas con discapacidad visual.

PARKING DAY

El viernes 18 se celebrará una nueva edición del Parking Day en la calle Jaime I El Conquistador, junto al Museo Arqueológico. Durante la tarde, plazas habitualmente destinadas al estacionamiento se transformarán temporalmente en espacios para actividades infantiles, cultura, intercambio y participación ciudadana.

La programación incluirá, entre otras propuestas, un mercadillo de intercambio de cuentos y libros infantiles, un taller de movilidad urbana de la ONCE o un taller de reparación de bicicletas.

EL DÍA SIN COCHES CIERRA LA SEMANA CON TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO

La Semana Europea de la Movilidad culminará el martes 22 con la celebración del Día sin Coches y la gratuidad del transporte público municipal.

La avenida Río Segura acogerá durante esa jornada el Parque Infantil de Tráfico y diferentes actividades relacionadas con la movilidad, mientras que el Orfeón Fernández Caballero ofrecerá por la tarde una actuación en el interior del tranvía.

El Día sin Coches volverá así a invitar a los ciudadanos a dejar el vehículo privado y probar otras alternativas para sus desplazamientos cotidianos.

La Semana servirá además como punto de partida para una nueva edición del reto #MurciaMuévete, iniciativa puesta en marcha el pasado año para premiar los desplazamientos realizados a pie, en bicicleta o en transporte público.

El reto se desarrollará durante 30 días, entre el 16 de septiembre y el 16 de octubre, e incorporará nuevas misiones, juegos y elementos de gamificación, además de premios semanales y recompensas para los participantes. La primera edición reunió a cerca de 400 participantes y superó los 52.000 kilómetros de desplazamientos sostenibles.

La reedición del reto permitirá prolongar durante un mes los objetivos de la Semana Europea de la Movilidad y seguir fomentando que caminar, utilizar la bicicleta o desplazarse en transporte público formen parte cada vez más de los hábitos cotidianos de los murcianos.